LIVE: Trekt Manchester City de scheve situatie nog recht tegen Real Madrid?

"Ik heb veel respect voor Real Madrid, maar ik heb geen schrik van hen", vertelt Pep Guardiola daags voor de terugwedstrijd.





"We zullen voorbereid moeten zijn. Sommige dingen die niet goed waren in de eerste wedstrijd zullen we beter moeten doen. Je moet hen krediet geven. Real Madrid is niet zomaar een tegenstander. Het is aan ons om zoveel mogelijk onze manier van spelen op te leggen."





City won vorig seizoen de treble en kan dat kunststukje dit seizoen herhalen. Volgens Guardiola is het belangrijk dat zijn spelers "hongerig blijven" om successen te boeken. "Je moet de druk voelen, die is nodig om te winnen. Je moet honger hebben, de juiste mentaliteit tonen en klaar zijn om af te zien. Als we het momentum kunnen grijpen, dan kunnen we het doen."