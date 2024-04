LIVE: Tienkoppig Barcelona verliest voorsprong, ex-speler Dembélé met de gelijkmaker voor PSG

Barcelona is in de Champions League niet altijd zeker na winsten in de heenronde. Atletico in 2016, Roma in 2018 en natuurlijk de onvergetelijke partij tegen Liverpool in 2019, toen stonden de blaugrana aan de verliezende kant. Klaar zijn ze dus nog niet, zelfs met de voorsprong.





Anderzijds deelde Barcelona ook uit. In 2017 haalde het een 4-0-achterstand thuis op met 6-1. De tegenstand dat duel: Paris Saint-Germain.