LIVE (21 u): Mbappé moet Parijse ommekeer bewerkstelligen in de spits, Xavi duwt Pedri weer in basiself

De sleutel ligt volledig in handen van Kylian Mbappé", blikt Wim De Coninck vooruit naar de wedstrijd tussen Barcelona en PSG. "Kijk, in de Champions League stelt trainer Luis Enrique zijn ploeg volledig op in functie van zijn grootste ster - Mbappé kan zo van links komen vanuit een vrije rol."



"Alleen is dat in de heenmatch (2-3) ongelofelijk tegengevallen. Zijn lichaamstaal was allesbehalve goed, alsof hij er met zijn hoofd niet bij was. Met zijn kwaliteiten kon je hem eigenlijk de zwakste man bij PSG noemen - dat hebben we in het verleden zelden gezien op de grote momenten. Je krijgt zo toch het gevoel dat hij mentaal al afscheid heeft genomen van Parijs."



"Is hij voor de return op een enorme revanche belust? Het zal sowieso nodig zijn. Want Barcelona kon mij in de heenmatch overtuigen als collectief, terwijl je de indruk had dat er bij PSG kortsluiting was. Sinds Xavi aankondigde dat hij straks vertrekt, hebben ze ook nog niet verloren."