Haaland schiet Manchester City met twee treffers voorbij Young Boys

Toegegeven: Manchester City had het toch iets moeilijker dan vooraf gedacht tegen Young Boys.



De troepen van Pep Guardiola zocht een volledige eerste helf tevergeefs naar een openingstreffer. Jeremy Doku kreeg eigenlijk de grootste mogelijkheid, maar de Rode Duivel liet een enorme kans liggen.



Na rust schoot City wél snel raak - via een kopbal van Akanji. Straffer was dat de Zwitsers quasi meteen op gelijke hoogte kwamen via Elia.

Net op dat moment maakten we de bedenking dat Erling Haaland al een tijdje niet meer gescoord had in de Champions League. Snel opzoekwerk leerde dat het vijf matchen geleden was - bijzonder veel voor zijn doen.



Ons speurwerk was net klaar toen de Noor met een elfmeter zijn doelpuntendroogte doorbak. En met een heerlijke treffer legde hij ook nog eens de 1-3-eindstand vast.

Alle twijfels weggeveegd.