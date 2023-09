Een logische zege, maar toch verrassingen: Doku mag opvallend snel invallen bij winnend City

Het is zo'n Champions League-wedstrijd die vooraf een formaliteit lijkt.

Titelverdediger Manchester City opende de jacht op een nieuwe Europese kroon met een opwarmertje tegen het Servische Rode Ster Belgrado. Wel slecht nieuws voor de Belgische fans: Jeremy Doku begon op de bank.

Alleen begon de Rode Duivel zich al rond het halfuur warm te lopen. Enkele minuten voor rust kwam de winger zelfs in de plaats van Bernardo Silva.





"Door een blessure", verduidelijke Pep Guardiola achteraf.

Nóg verrassender was wellicht dat de bezoekers kort voor rust op voorsprong kwamen via Osman Bukari. Een pijlsnelle aanvaller die enkele seizoenen geleden nog bij KAA Gent actief was.