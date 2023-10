Maradoniaanse goal Bellingham en knal Valverde helpen Real aan zege in Napoli

Bellingham, matchwinnaar in de openingsmatch, stak ook in Napels boven alles en iedereen uit. Eerst lag hij met een assist aan de basis van de gelijkmaker van Vinicius.

Zijn er nog superlatieven over om de klasse van Jude Bellingham te beschrijven? De Engelsman begon wervelend aan zijn tijdperk bij Real Madrid en lijkt na negen matchen nog altijd niet van plan om even stil te vallen.

Na rust toonde Napoli wel veerkracht.



Door een bijzonder goedkoop gefloten penalty voor handsbal van Nacho zette Zielinski vanaf elfmeter de 2-2 op het bord.

Maar in het slotkwartier zou Real wéér de zege naar zich toe trekken. Met een geweldige knal trapte Valverde de lat bijna doormidden, keeper Meret had de pech dat de bal via zijn rug in doel verdween.



De climax van een heerlijke pot.