Bellingham (weer hij) bekladt sprookjesmoment Union Berlin in 94e minuut

Sommigen onder hen kregen zelfs tranen in de ogen wanneer ze eindelijk aan Santiago Bernabeu arriveerden. Alsof het een pelgrimstocht was geweest.

Voor de Oost-Duitsers is dit een climax van een sprookje dat al enkele jaren duurt. 13 jaar geleden vertoefden ze nog in vierde klasse, nu schitteren ze op het kampioenenbal.

Bellingham de verlosser

Kaarsen en gebeden kon Union Berlin tijdens de match sowieso gebruiken.



Zoals verwacht domineerde Real de volledige partij. Alleen slaagde de Koninklijke er maar niet in om kansen te verzilveren.

Joselu - een revelatie in de spits de voorbije weken - kreeg op zijn eentje een handvol uitstekende mogelijkheden. Twee kopballen verdwenen net naast, een derde spatte uiteen op de paal en ook doelman Rønnow voorkwam een goal van de spits.

Tussendoor had ook Rodrygo al een acrobatische volley op de paal zien eindigen.



In de nok van Bernabeu hielden de Union-fans het niet meer van de zenuwen. Buiten een zeldzame kans voor Kevin Behren was het voor hun ploeg vechten om te overleven.



Dan helpt het om een oudstrijder zoals Leonardo Bonucci in de ploeg te hebben. De Italiaan - op het einde van zijn carrière zowaar nog in Berlijn beland - voorkwam met een ultieme ingreep opnieuw de 1-0.