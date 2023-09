Leandro Trossard uitblinker bij Arsenal met goal en assist bij Champions League-debuut tegen PSV

Snel was duidelijk dat de Nederlanders een maatje te klein waren voor Arsenal. Saka scoorde na amper 8 minuten de openingstreffer en zou even later aan de basis liggen van een snedige counter met Trossard als eindstation.

Leandro Trossard vertolkte woensdagavond een glansrol tegen PSV. In zijn Champions League-debuut was de Rode Duivel goed voor een doelpunt en een assist. Trossard zette zo nog eens een uitroepteken achter zijn bloedvorm - de voorbije acht dagen scoorde hij ook al tegen Estland en Everton. Nu volgden dus weer twee bepalende acties tegen PSV.

Over de beste Belg op de openingsspeeldag van de Champions League bestaat geen twijfel.

De Limburger verdubbelde de score met een perfect geplaatste schuiver. Later in de eerste helft zou Trossard zich nog later opmerken als aangever. Met een mooie boogbal bediende onze landgenoot Gabriel Jesus, die er nog voor rust 3-0 van maakte.



Boeken toe.

Toegegeven: PSV liet het allemaal wel heel gemakkelijk gebeuren. Op geen enkel moment slaagden de Nederlanders erin om de ruimtes klein te houden, aanvallend waren ze dan weer onmondig.



Johan Bakayoko was dan misschien nog de beste man bij de bezoekers. Met veel goeie bedoelingen en enkele (ongevaarlijke) pogingen speelde de Rode Duivel zich in moeilijke omstandigheden toch in de kijker.



Op het uur kreeg Trossard, de derby tegen Tottenham in gedachten, een vroege applauswissel. Hoeveel deden er hem dat voor bij een Champions League-debuut?