Bayern München wint spektakelmatch tegen United met 4-3, Onana de pineut na enorme flater

einde, 22 uur 54. Het zit erop! Na een doldwaas slot zit de clash tussen Bayern en Man United er dan toch op. Na de strafschop van Kane leek de wedstrijd al vroeg in de tweede helft dood te bloeden, maar tot 3 keer toe bracht United de spanning nog terug. Evenveel keer was dat van korte duur, de partij eindigt op 4-3. .

tweede helft, minuut 93. Het is beslist! Op een tegenaanval knalt Muller het leer eerst nog tegen de paal, een minuutje later hangt de bal toch tegen de touwen! Invaller Tel wordt door Kimmich bediend, de spits maakt knap af. Wedstrijd gespeeld! .

tweede helft, minuut 89. 3-2! De mannen van United breien nogal slordig aan een aanval rond de 16 van Bayern, maar het is toch bingo! Met een gelukje belandt de bal voor de voeten van Casemiro. De Braziliaan ligt al op de grond, maar kan de bal toch nog in doel werken. Opnieuw spanning! .

tweede helft, minuut 88. Sané en Kane, allebei beslissend vanavond, worden onder luid applaus naar de kant gehaald. Muller en Tel nemen hun plek in en willen ongetwijfeld nog iets tonen in de slotminuten. .

tweede helft, minuut 83. Bijna gaat het fout bij Bayern! Upamecano speelt Kimmich in, maar die heeft een man in de rug. Ze mogen achterin toch niet te nonchalant worden. .

tweede helft, minuut 81. Nog 10 minuten. We duiken het slot van deze wedstrijd in. Krijgen we nog een offensief van Manchester United of is de strijd gestreden? .