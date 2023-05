Wervelend Manchester City blaast Real helemaal weg, Kevin De Bruyne (met assists) naar finale

Bernardo Silva loodste Manchester City met twee goals naar de finale van de Champions League. De Portugees stond na afloop te blinken. "Het is een mooie avond voor ons. We wisten dat Real een zware tegenstander was en ze hebben het ons lastig gemaakt, maar we hebben weerbaarheid getoond."



"Het is heel mooi om weer in de finale te staan, hopelijk kunnen we die deze keer winnen. Ik ben heel blij met mijn prestatie vanavond. In Madrid was ik niet goed genoeg en dat wou ik vandaag compenseren. Ik ben blij voor het team en de fans dat dat gelukt is."



City moet nu enkel nog voorbij Inter om die felbegeerde Beker met de Grote Oren te mogen vasthouden. "Ik heb gisteren naar hun wedstrijd gekeken. Het is een heel sterk georganiseerd team, dat heel gevaarlijk is op de counter. Het zal moeilijk zijn, maar we gaan ervoor."