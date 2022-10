AC Milan en De Ketelaere verdedigen hun leidersplaats op bezoek bij Chelsea

clock 17:53

vooraf, 17 uur 53. Milan zonder Saelemaekers. Alexis Saelemaekers had zich deze jaargang met twee goals in de groepsfase een beetje ontpopt tot Mister Champions League bij de Milanezen. De Rode Duivel viel vorige week echter uit met een blessure tegen Empoli en ligt tot half november in de lappenmand. De kans dat hij nog fit raakt voor het WK is gering. Charles De Ketelaere moet vanavond dan maar de Belgische eer hoog houden op Stamford Bridge. De jonge aanvaller wordt in de basis verwacht. .