Sporting vloert Tottenham na geweldig slotoffensief in blessuretijd

Twee goals in blessuretijd deden Lissabon ontploffen. Sporting heeft Tottenham - dat morste met kansen - met 2-0 gevloerd dankzij een geweldig slotoffensief. Eerst kopte Paulinho de thuisploeg in minuut 90 op voorsprong, even later zette Arthur Gomes de kers op de taart na een fenomenale solo. Sporting behoudt zo zijn perfect rapport in de Champions League.