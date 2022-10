LIVE: Porto met de schrik vrij na afgekeurd doelpunt, Leverkusen wint aan kracht

Fase per fase

Fase per fase

clock 31' eerste helft, minuut 31.

clock 30' Statistiek. In 2020 kwamen Porto en Leverkusen elkaar al tegen in de tweede ronde van de Europa League. Toen was het Leverkusen dat met 2-1 en 1-3 zich plaatste voor de volgende ronde. . eerste helft, minuut 30.

clock 29' eerste helft, minuut 29. De niet-gegeven penalty heeft toch iets op gang gebracht bij de thuisploeg. Taremi probeert het alleszins met een omhaal, niet dat hij de bal raakt.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Porto wil penalty. Dan toch wat vuur in het hol van de draak. Evanilson wordt door Hincapié omvergeduwd in de zestien van Leverkusen. Ref Taylor vindt het maar niks, de VAR geeft hem deze keer gelijk.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Porto-coach Conceicao pleitte voor de wedstrijd voor emotionele intelligentie bij zijn mannen. Voorlopig zijn ze vooral onderkoeld, en ontbreekt het aan creativiteit.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Opnieuw een gevaarlijke steal bij Leverkusen. De combinatie die volgt is net te snel voor Hudson-Odoi.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Doelpunt afgekeurd. Niets van, zegt de VAR. In de opbouw maakte een speler van Leverkusen een fout, die nu ook door Anthony Taylor zo benoemd wordt. Porto komt met de schrik vrij.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Leverkusen scoort! Opnieuw is het Diaby die versnelt, en deze keer met succes. De bal gaat naar Andrich, die met een heerlijk balletje Hudson-Odoi vindt aan de tweede paal. De Engelsman twijfelt niet, 0-1 voor de uitploeg. De VAR kijkt maar op het eerste zicht lijkt er niets mis.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Diaby versnelt. Even is er daar Moussa Diaby die voor de uitploeg aan de boom schudt. Eén, twee, drie Portugezen in de wind, en een voorzet richting tweede paal. Hudson-Odoi weet niet wat er verder mee te doen.

clock 6' eerste helft, minuut 6. We kijken naar een snuffelronde op Portugese grond. Porto heeft een licht overwicht maar kan behalve een klein momentje dreiging nog niets creëren. Leverkusen zet hoog druk en dreigt snel te willen counteren.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 21:01 eerste helft, 21 uur 01. Anthony Taylor heeft de wedstrijd op gang gefloten. Bij de thuisploeg is de druk hoog, kan Leverkusen de komende storm het hoofd bieden?

clock 20:58 vooraf, 20 uur 58. Minuut stilte. Estadio do Dragao houdt de lippen stil voor de slachtoffers voor de stadionramp in Indonesië.

clock 20:50 vooraf, 20 uur 50. Leverkusen-coach Gerardo Seoane behoudt het vertrouwen in sluitstuk Hradecky, ondanks zijn flater en flauwe tussenkomsten tegen Bayern München afgelopen weekend. Koussounou gaan we niet vinden aan de aftrap, de coach verkiest Frimpong boven de voormalige Bruggeling.

clock 20:48 vooraf, 20 uur 48. Taremi terug. Porto kan opnieuw rekenen op de Iraanse veelvraat (op vlak van doelpunten dan) Mehdi Taremi. Die pakte twee keer geel tegen ATletico en miste zo de wedstrijd tegen Brugge. In de tien wedstrijden die hij wel speelde, was hij al bij elf doelpunten betrokken.

clock 20:30 vooraf, 20 uur 30. Eigenlijk wel in vorm. Minder in Europa, maar gewoon goed gestart in Portugal. Vrijdag haalden de mannen van Sergio Conceicao nog Braga, de poulegenoten van Union, nog door de gehaktmolen: 4-1. In de competitie staat de kampioen derde, op drie punten van leider Benfica.

