LIVE: Sowah verzilvert eerste Brugse kans tegen Atletico na schitterende combinatie

eerste helft, minuut 35. Sowah opent de score! Club klimt op voorsprong na een schitterende combinatie tussen Jutgla en Sowah. De twee vinden elkaar vlotjes in de zestien en uiteindelijk kan Sowah de lage voorzet van Jutgla makkelijk in doel lopen. Droomscenario voor de thuisploeg. .

Blessure voor Llorente. Pech voor Atletico, want Llorente moet geblesseerd naar de kant. Correa maakt zich meteen klaar om in te vallen. . eerste helft, minuut 32.

Griezmann botst op Mignolet. Ook de tweede kans in deze wedstrijd is voor Atletico. Molina draait knap om zijn as en stuurt Griezmann de zestien in. De Franse spits probeert het vanuit een wel erg scherpe hoek, maar Mignolet moet toch ingrijpen. . eerste helft, minuut 18.