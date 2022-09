Club Brugge gaat voor 6 op 6 in Porto, Conceiçao: "Zullen zelf iets van de match moeten maken"

clock 09:31 vooraf, 09 uur 31. Ik zeg altijd dat Champions League-duels zijn wat je er zelf van maakt. En deze wedstrijd vormt daarop geen uitzondering. We zullen het zelf moeten doen. Porto-coach Sergio Conceiçao. Ik zeg altijd dat Champions League-duels zijn wat je er zelf van maakt. En deze wedstrijd vormt daarop geen uitzondering. We zullen het zelf moeten doen. Porto-coach Sergio Conceiçao

clock 09:28 vooraf, 09 uur 28. Club Brugge is de drievoudige Belgische kampioen, het is gewoon van zijn competitie te winnen. We weten wat Brugge hier kan komen doen, we hebben ze grondig geanalyseerd. Porto-coach Sergio Conceiçao. Club Brugge is de drievoudige Belgische kampioen, het is gewoon van zijn competitie te winnen. We weten wat Brugge hier kan komen doen, we hebben ze grondig geanalyseerd. Porto-coach Sergio Conceiçao

clock 07:00 vooraf, 07 uur . Geen Taremi bij Porto. Club Brugge moet bij de thuisploeg Mehdi Taremi niet vrezen. De Iraanse spits met 6 goals in 8 matchen dit seizoen kreeg rood tegen Atletico Madrid en is geschorst. . Geen Taremi bij Porto Club Brugge moet bij de thuisploeg Mehdi Taremi niet vrezen. De Iraanse spits met 6 goals in 8 matchen dit seizoen kreeg rood tegen Atletico Madrid en is geschorst.

clock 13-09-2022 13-09-2022.

clock 20:26 vooraf, 20 uur 26.

clock 20:00 vooraf, 20 uur .

clock 19:48 vooraf, 19 uur 48. Mats Rits is er ook bij. Opvallende aanwezig in Porto: Mats Rits. De middenvelder is lange tijd out met een knieblessure, maar werd door zijn coach toch meegenomen voor het tweede Champions League-duel van deze campagne. "Mats was heel belangrijk in het behalen van de titel en ik wil hem die Champions League-vibe gunnen", vertelt Hoefkens. "Rits is ook heel belangrijk in de kleedkamer. In tegenstelling tot andere geblesseerden, kon hij wel een dag of 2/3 missen in zijn revalidatie. Bij andere jongens kunnen die net een verschil maken." . Mats Rits is er ook bij Opvallende aanwezig in Porto: Mats Rits. De middenvelder is lange tijd out met een knieblessure, maar werd door zijn coach toch meegenomen voor het tweede Champions League-duel van deze campagne.

"Mats was heel belangrijk in het behalen van de titel en ik wil hem die Champions League-vibe gunnen", vertelt Hoefkens.

"Rits is ook heel belangrijk in de kleedkamer. In tegenstelling tot andere geblesseerden, kon hij wel een dag of 2/3 missen in zijn revalidatie. Bij andere jongens kunnen die net een verschil maken."

clock 19:46 Mats Rits en Hans Vanaken in Oostende. vooraf, 19 uur 46. Mats Rits en Hans Vanaken in Oostende

clock 19:45 vooraf, 19 uur 45.

clock 19:44 vooraf, 19 uur 44. We gaan uit van onze eigen sterkte. Porto wordt een heel andere wedstrijd dan Leverkusen. Carl Hoefkens. We gaan uit van onze eigen sterkte. Porto wordt een heel andere wedstrijd dan Leverkusen. Carl Hoefkens

clock 19:38 vooraf, 19 uur 38. Hoefkens: "Porto wordt weer een nieuwe uitdaging". Carl Hoefkens miste zijn vuurdoop in de Champions League niet met een zege tegen Bayer Leverkusen. De Club-coach gaat vol voor 6 op 6. "Deze wedstrijd wordt voor ons een nieuwe uitdaging", klonk het op de persbabbel. "Het is een echte Portugese ploeg, heel stevig in de duels met veel techniek. Ze moeten al een resultaat halen morgen (Porto verloor het 1e duel, red) en dat zal zeker meespelen. Ik verwacht dat ze ons meteen bij de keel zullen grijpen met een furieus begin, om ons daarna niet meer los te laten." "Daar moeten we op een professionele manier mee omgaan. We zullen in balbezit zelf heel agressief moeten zijn." Hoefkens nam het in het verleden op tegen Sergio Conceiçao. "Ik heb veel respect voor hem. Hij laat zijn team heel passioneel spelen, zoals hij zelf ook was." . Hoefkens: "Porto wordt weer een nieuwe uitdaging" Carl Hoefkens miste zijn vuurdoop in de Champions League niet met een zege tegen Bayer Leverkusen. De Club-coach gaat vol voor 6 op 6. "Deze wedstrijd wordt voor ons een nieuwe uitdaging", klonk het op de persbabbel.

"Het is een echte Portugese ploeg, heel stevig in de duels met veel techniek. Ze moeten al een resultaat halen morgen (Porto verloor het 1e duel, red) en dat zal zeker meespelen. Ik verwacht dat ze ons meteen bij de keel zullen grijpen met een furieus begin, om ons daarna niet meer los te laten."

"Daar moeten we op een professionele manier mee omgaan. We zullen in balbezit zelf heel agressief moeten zijn."

Hoefkens nam het in het verleden op tegen Sergio Conceiçao. "Ik heb veel respect voor hem. Hij laat zijn team heel passioneel spelen, zoals hij zelf ook was."

clock 19:36 vooraf, 19 uur 36. We zijn hier voor de zege, anders waren we beter thuis gebleven. Maar een punt zou ook een goed resultaat zijn. Andreas Skov Olsen. We zijn hier voor de zege, anders waren we beter thuis gebleven. Maar een punt zou ook een goed resultaat zijn. Andreas Skov Olsen

clock 19:35 vooraf, 19 uur 35. Skov Olsen: "Ik verwacht een gevecht". Andreas Skov Olsen kreeg tegen Seraing rust, maar in Porto wordt de Deense smaakmaker toch in de basis verwacht. "Ik voel me heel goed", zei de winger één dag voor de wedstrijd. "De Champions League is een mooie kans om mezelf te tonen, maar zonder het team lukt dat niet. We moeten het als team gewoon goed doen. Ik geniet van elke minuut." Wat voor wedstrijd verwacht Skov Olsen? "Ik denkt dat Porto zal proberen om ons te overpoweren. We hebben al wat beelden gezien van Porto, dat een team vol goeie spelers heeft. Ik verwacht morgen echt een gevecht." . Skov Olsen: "Ik verwacht een gevecht" Andreas Skov Olsen kreeg tegen Seraing rust, maar in Porto wordt de Deense smaakmaker toch in de basis verwacht. "Ik voel me heel goed", zei de winger één dag voor de wedstrijd.

"De Champions League is een mooie kans om mezelf te tonen, maar zonder het team lukt dat niet. We moeten het als team gewoon goed doen. Ik geniet van elke minuut."

Wat voor wedstrijd verwacht Skov Olsen? "Ik denkt dat Porto zal proberen om ons te overpoweren. We hebben al wat beelden gezien van Porto, dat een team vol goeie spelers heeft. Ik verwacht morgen echt een gevecht."

clock 19:33 vooraf, 19 uur 33.

clock 16:36 vooraf, 16 uur 36. Nielsen: "Het zal een heel andere match zijn dan tegen Leverkusen". Nielsen: "Het zal een heel andere match zijn dan tegen Leverkusen"

clock 15:31 vooraf, 15 uur 31. Nielsen: "We moeten moeilijke momenten overleven". Na de zege tegen Leverkusen wil Club Brugge ook tegen de Portugese landskampioen oogsten. "Het wordt een totaal andere wedstrijd", weet Casper Nielsen. "Porto zal pushen." "We moeten het rustig aanpakken en kalm blijven. Er zullen moeilijke momenten komen, maar als we die overleven, zullen er kansen komen om iets te doen." "Het klopt dat er veel wedstrijden op elkaar volgen, dus we moeten scherp zijn. Je ziet in de competitie dat we comfortabeler worden als ploeg en we elkaar beter leren kennen." . Nielsen: "We moeten moeilijke momenten overleven" Na de zege tegen Leverkusen wil Club Brugge ook tegen de Portugese landskampioen oogsten. "Het wordt een totaal andere wedstrijd", weet Casper Nielsen. "Porto zal pushen."



"We moeten het rustig aanpakken en kalm blijven. Er zullen moeilijke momenten komen, maar als we die overleven, zullen er kansen komen om iets te doen."



"Het klopt dat er veel wedstrijden op elkaar volgen, dus we moeten scherp zijn. Je ziet in de competitie dat we comfortabeler worden als ploeg en we elkaar beter leren kennen."

clock 15:27 vooraf, 15 uur 27. De ambitie? Drie punten, zoals bij elke wedstrijd. De omstandigheden zullen anders zijn op verplaatsing, dus we moeten samenblijven als een team. We moeten ons spel spelen en slim zijn. Casper Nielsen, Club Brugge. De ambitie? Drie punten, zoals bij elke wedstrijd. De omstandigheden zullen anders zijn op verplaatsing, dus we moeten samenblijven als een team. We moeten ons spel spelen en slim zijn. Casper Nielsen, Club Brugge

clock 15:25 vooraf, 15 uur 25. Nielsen: "Het is opnieuw spannend". Het gaat snel voor Casper Nielsen. Vorig jaar stormde hij met Union bijna naar de titel, dit seizoen zet hij zijn eerste stappen in de Champions League. "Het is opnieuw spannend", vertelde hij voor vertrek naar Porto. "Ik kan niet wachten op morgenavond. Het zal opnieuw een leuke wedstrijd worden. Ik heb in Denemarken al eens een groot avontuur meegemaakt door een Europese groepsfase te overleven, maar dit is de Champions League, het hoogste niveau." . Nielsen: "Het is opnieuw spannend" Het gaat snel voor Casper Nielsen. Vorig jaar stormde hij met Union bijna naar de titel, dit seizoen zet hij zijn eerste stappen in de Champions League. "Het is opnieuw spannend", vertelde hij voor vertrek naar Porto.



"Ik kan niet wachten op morgenavond. Het zal opnieuw een leuke wedstrijd worden. Ik heb in Denemarken al eens een groot avontuur meegemaakt door een Europese groepsfase te overleven, maar dit is de Champions League, het hoogste niveau."

clock 15:21 vooraf, 15 uur 21.

clock 15:21 - Vooraf Vooraf, 15 uur 21