Karel Geraerts: "Onze aanvallende spelers zullen het verschil maken tegen Rangers"

clock 19:09 vooraf, 19 uur 09. Geraerts: "Bal zolang mogelijk bijhouden". Bij Union zijn ze niet van plan om de bus te parkeren tegen Glasgow Rangers. "Als we de bal hebben, willen we vooruitspelen en de bal bijhouden", zegt Union-coach Karel Geraerts. "Ik ben ervan overtuigd dat mijn aanvallende spelers het verschil zullen maken. Niet enkel door te scoren, maar ook door de bal bij te houden en te dreigen." Geraerts weet dat het een unieke sfeer zal zijn in Glasgow. "De hele stad leeft mee en staat op ontploffen. De spelers moeten mentaal sterk zijn. Maar ze moeten ook genieten." . Geraerts: "Bal zolang mogelijk bijhouden" Bij Union zijn ze niet van plan om de bus te parkeren tegen Glasgow Rangers. "Als we de bal hebben, willen we vooruitspelen en de bal bijhouden", zegt Union-coach Karel Geraerts.



clock 19:08 vooraf, 19 uur 08. Het is niet ons plan om achteruit te kruipen. Union-coach Karel Geraerts. Het is niet ons plan om achteruit te kruipen Union-coach Karel Geraerts

clock 16:21 vooraf, 16 uur 21. Rangers heeft 1 doel: de CL. "Ons doel is de Champions League bereiken", klinkt de klare taal van Rangers-middenvelder John Lundstram. "We denken dan ook aan niets anders dan de overwinning tegen Union." "Over een wedstrijd als morgen moet je vooraf niet te veel praten. Wij weten wat er ons als spelers van Rangers te doen staat. We hebben onszelf in deze positie gebracht, maar we kunnen dit rechtzetten samen met onze fans. Iedereen weet hoe de sfeer hier op Europese avonden is. Die hebben we morgen opnieuw nodig." . Rangers heeft 1 doel: de CL "Ons doel is de Champions League bereiken", klinkt de klare taal van Rangers-middenvelder John Lundstram. "We denken dan ook aan niets anders dan de overwinning tegen Union."

clock 16:20 vooraf, 16 uur 20. Ons doel is de Champions League bereiken. We denken aan niets anders dan de overwinning tegen Union. John Lundstram. Ons doel is de Champions League bereiken. We denken aan niets anders dan de overwinning tegen Union. John Lundstram

clock 16:15 vooraf, 16 uur 15. Rangers-coach blijft strijdvaardig. Met de steun van 50.000 Schotse supporters, hoopt Giovanni van Bronckhorst dat de Rangers de slechte heenwedstrijd tegen Union kunnen uitwissen. "Tegen wie we ook uitkomen, wij hebben in eigen huis altijd vertrouwen", klinkt de trainer strijdvaardig. "De sfeer is hier steeds fantastisch en ik ben er zeker van dat het morgen ook zo zal zijn." "De hele ploeg was vorige week erg teleurgesteld, maar nu krijgen we een kans om dit recht te zetten. Vorige week toonden we niet ons normale Europese niveau. Morgen zullen we erg sterk moeten presteren." . Rangers-coach blijft strijdvaardig Met de steun van 50.000 Schotse supporters, hoopt Giovanni van Bronckhorst dat de Rangers de slechte heenwedstrijd tegen Union kunnen uitwissen.

clock 16:15 vooraf, 16 uur 15. Ik denk dat iedereen snakt naar die Europese stunt. Als we een ronde verder geraken, zullen we wel zien waar het schip zal stranden. Dante Vanzeir. Ik denk dat iedereen snakt naar die Europese stunt. Als we een ronde verder geraken, zullen we wel zien waar het schip zal stranden. Dante Vanzeir

clock 16:11 vooraf, 16 uur 11. Geeft Union zichzelf bonus cadeau? Als Union voorbij Rangers raakt, mag de club een bonus van 5 miljoen euro verwachten. Een mooi welkomstgeschenk dat Philippe Bormans erg graag in ontvangst zou nemen. "We zullen nooit het budget hebben om een ploeg op Champions League-niveau samen te stellen, maar 5 miljoen zou natuurlijk wel helpen om links of rechts iets te doen. Of voor de bouw van een nieuw stadion", aldus de CEO van Union. . Geeft Union zichzelf bonus cadeau? Als Union voorbij Rangers raakt, mag de club een bonus van 5 miljoen euro verwachten. Een mooi welkomstgeschenk dat Philippe Bormans erg graag in ontvangst zou nemen.

