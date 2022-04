Benzema is weer de redder van Real, titelverdediger Chelsea verlaat CL pas na episch gevecht

Real Madrid - Chelsea in een notendop:

Mount doet hoop bij Chelsea oplaaien

Uitdoelpunten tellen dit seizoen gelukkig voor Chelsea niet meer dubbel, maar de opdracht bleef na de 1-3-nederlaag op Stamford Bridge aartsmoeilijk. De Engelse topclub moest twee keer scoren om minstens verlengingen af te dwingen. Een vroege goal is dan welkom en die kwam er ook voor de bezoekers. Mount werd op het kwartier prima gelanceerd in de zestien en plaatste de bal fraai buiten het bereik van Courtois. De Real-supporters kregen plots toch klamme handjes. Chelsea nam de wedstrijd in handen, maar veel doelgevaar leverde dat niet op. Ook Real was amper gevaarlijk. Pas halfweg de eerste helft liet Benzema zich een eerste keer zien, zijn afgeweken schot ging nipt over. Meteen de enige echte dreiging van Real in de eerste helft.

Mount brengt Chelsea al vroeg op voorsprong:

Prachtgoal voorkomt uitschakeling voor Real

De tweede helft werd er één om duimen en vingers bij af te likken. Meteen na de rust was Real zijn prima uitgangspositie helemaal kwijt. Rüdiger kreeg te veel ruimte op een hoekschop en kopte de bal onhoudbaar in doel: 0-2.



Chelsea rook bloed en iets voorbij het uur maakte Alonso er tegen zijn ex-ploeg 0-3 van. Een grote oef ging door Bernabéu toen zijn treffer afgekeurd werd voor hands. Van bijna 0-3 ging het meteen daarna zelfs naar bijna 1-2. Een kopbal van Benzema strandde op de lat.



Een kwartier voor het einde leek het dubbeltje toch de kant van Chelsea op te vallen. Werner haalde van dichtbij uit en Courtois kon de bal onvoldoende beroeren om de 0-3 te voorkomen. Enkele minuten later voorkwam de Rode Duivel wél de 0-4 op een kopbal van Havertz.



Een cruciale redding want amper vijf minuten na de 0-3 kwam Real weer helemaal in de running met een echte prachtgoal. Modric pakte uit met een fabelachtig mooie assist, buitenkant voet. Rodrygo werkte al even mooi af in één tijd af.



Verlengingen dus, al kwam Real kort voor het einde van de reguliere nog goed weg. Pulisic kreeg tot twee keer toe een uitstekende kans op de 1-4, maar evenveel keer besloot de invaller van dichtbij over.