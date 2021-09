Treft Lukaku ook in de Champions League raak voor titelverdediger Chelsea?

vooraf, 20 uur 40. Zenit in vorm. Ook bij Zenit mogen ze niet mopperen over hun competitiestart. Met 17 op 21 staat de Russische kampioen alleen op kop. Het team van Sergei Semak verloor dit seizoen, net als Chelsea, nog niet en heeft na een 3-0-overwinning tegen Lokomotiv Moskou ook al de Russische supercup op zak. .

20:39

vooraf, 20 uur 39. Sterke competitiestart Chelsea. Chelsea heeft zijn start niet gemist in de Premier League. Met 10 op 12 staat het mee op kop in de Engelse competitie. Crystal Palace, Arsenal en Aston Villa werden vlot geklopt, enkel tegen Liverpool bleef Chelsea op een gelijkspel spelen. In die wedstrijd slikten Lukaku en co meteen ook hun enige tegengoal tot dusver. Bovendien heeft Chelsea dit seizoen al een prijs te pakken, het veroverde vorige maand de Europese supercup na strafschoppen tegen Villarreal. .