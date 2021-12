3 landgenoten gaan bij Wolfsburg op zoek naar Europese overwintering

Fase per fase

Fase per fase

20:40 Wolfsburg sterk thuis. Wolfsburg kan thuis alvast een goed rapport voorleggen. Van de laatste 7 thuiswedstrijden in de Champions League wonnen de Duitsers 6 keer en speelden ze 1 keer gelijk. . vooraf, 20 uur 40. Wolfsburg sterk thuis Wolfsburg kan thuis alvast een goed rapport voorleggen. Van de laatste 7 thuiswedstrijden in de Champions League wonnen de Duitsers 6 keer en speelden ze 1 keer gelijk.

20:31 vooraf, 20 uur 31.

20:17 vooraf, 20 uur 17. Hoe liggen de kaarten? De 4 teams in groep G hebben allemaal nog een kans om door te gaan in de Champions League. Wolfsburg heeft dan wel een zege nodig terwijl Rijsel genoeg heeft aan een punt. In die andere partij moet Sevilla winnen en stoot Salzburg door na een gelijkspel. . Hoe liggen de kaarten? De 4 teams in groep G hebben allemaal nog een kans om door te gaan in de Champions League. Wolfsburg heeft dan wel een zege nodig terwijl Rijsel genoeg heeft aan een punt. In die andere partij moet Sevilla winnen en stoot Salzburg door na een gelijkspel.

20:03 vooraf, 20 uur 03. Uitkijken voor Jonathan David. Voorin bij Rijsel moet een oude bekende voor de doelpunten zorgen. Ex-Gentspeler Jonathan David maakt tegenwoordig in de spits van de Franse club het mooie weer. De Canadees is de topschutter in de Ligue 1. . Uitkijken voor Jonathan David Voorin bij Rijsel moet een oude bekende voor de doelpunten zorgen. Ex-Gentspeler Jonathan David maakt tegenwoordig in de spits van de Franse club het mooie weer. De Canadees is de topschutter in de Ligue 1.

20:02 vooraf, 20 uur 02.

20:00 vooraf, 20 uur . 3 landgenoten bij Wolfsburg. Er staan liefst 3 Belgen in de basis bij Wolfsburg. Kapitein Koen Casteels is al lang een zekerheid in doel. Maar ook Aster Vranckx en Sebastiaan Bornauw mogen starten. Dodi Lukebakio zit dan weer op de bank. . 3 landgenoten bij Wolfsburg Er staan liefst 3 Belgen in de basis bij Wolfsburg. Kapitein Koen Casteels is al lang een zekerheid in doel. Maar ook Aster Vranckx en Sebastiaan Bornauw mogen starten. Dodi Lukebakio zit dan weer op de bank.

20:00 vooraf, 20 uur .

20:00 - Vooraf Vooraf, 20 uur

Opstelling VfL Wolfsburg. Koen Casteels, Maxence Lacroix, Josuha Guilavogui, Sebastiaan Bornauw, Kevin Mbabu, Aster Vranckx, Maximilian Arnold, Paulo Otávio, Luca Waldschmidt, Wout Weghorst, Yannick Gerhardt Opstelling VfL Wolfsburg Koen Casteels, Maxence Lacroix, Josuha Guilavogui, Sebastiaan Bornauw, Kevin Mbabu, Aster Vranckx, Maximilian Arnold, Paulo Otávio, Luca Waldschmidt, Wout Weghorst, Yannick Gerhardt

Opstelling Lille OSC. Ivo Grbic, Zeki Çelik, José Fonte, Sven Botman, Reinildo Mandava, Renato Sanches, Benjamin André, Gabriel Gudmundsson, Jonathan Ikoné, Burak Yilmaz, Jonathan David Opstelling Lille OSC Ivo Grbic, Zeki Çelik, José Fonte, Sven Botman, Reinildo Mandava, Renato Sanches, Benjamin André, Gabriel Gudmundsson, Jonathan Ikoné, Burak Yilmaz, Jonathan David