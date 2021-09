BEKIJK: Cristiano Ronaldo verlost Manchester United in de 95e minuut

Na de late nederlaag tegen Young Boys Bern zat er toch wat druk op de ketel bij Manchester United in de heruitgave van de Europa League-finale van vorig seizoen.

Villarreal had die vanuit de underdogpositie gewonnen en wou United bewijzen dat die zege in Gdansk geen toevalstreffer was geweest.

United mocht halfweg een kaars branden voor doelman De Gea. Hij stond in een schiettent, maar was onklopbaar.

Na de pauze rinkelde de kassa dan toch meer dan verdiend dankzij Alcacer, maar op het uur maakte Telles al gelijk met een knappe volley.

Meer leek er niet in te zitten voor een bleek United, tot Ronaldo in zijn 178e CL-wedstrijd - hij is nu alleen recordhouder - Old Trafford in extase bracht in de 95e minuut.