Kroos en Asensio bezorgen Real groepswinst tegen Inter, Hazard krijgt 10 minuten

Het doelpunt van Kroos, een geplaatst schot, na 17 minuten was meteen ook het 1.000e doelpunt van Real in een Europees hoofdtoernooi, geen enkel team komt in de buurt van de Madrilenen.

Tegen Inter werd het na de rust een pak gemakkelijker door de rode kaart van Nicolo Barella. De vinnige Italiaan kon zich niet beheersen na een duw van Eder Militao.

Tien minuten voor tijd, vlak voor de invalbeurt van Eden Hazard, zette Marco Asensio de 2-0-eindcijfers op het bord met een weergaloos schot.

Real is voor de 16e keer groepswinnaar in de Champions League, Inter gaat als tweede mee naar de volgende ronde.