Real laat zich geen 2e keer ringeloren door Sheriff en staat in 1/8e finales

vooraf, 15 uur 32. Eden Hazard traint weer, maar gaat niet mee naar Moldavië. Eden Hazard is maandag weer opgedoken op de training van Real Madrid, al bleef hij wel de hele tijd binnen. Hij is dan ook niet opgenomen in de selectie voor de wedstrijd tegen Sheriff, waar Real woensdag de kwalificatie kan veiligstellen. Hazard sukkelde de voorbije week met buikgriep, nadat hij eerder ook de selectie van de Rode Duivels had verlaten met kleine pijntjes. .