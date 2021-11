Messias de verlosser: Braziliaan redt tegen Atlético het Europese vel van Milan

AC Milan heeft nog een levenslijn in de Champions League. Op bezoek bij Atlético Madrid leek het af te stevenen op een bloedeloze 0-0. Messias was de verlosser van de "Rossoneri" door in de 87e minuut het leer in doel te knikken. Milan, Atlético en Porto vechten zo op de laatste speeldag voor de 2e plek.