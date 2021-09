Liverpool, met Origi in de basis, smeert Milan en Saelemaekers nederlaag aan

Liverpool kon niet beter aan de wedstrijd beginnen. In de 9e minuut dwarrelde een schot van Alexander-Arnold via Tomori in het doel van AC Milan. Goed 5 minuten later kreeg Mo Salah de kans om er vanop de stip een dubbele voorsprong van te maken. Maar de Egyptenaar miste vanop 11 meter.



Net voor de rust schakelde AC Milan een versnelling hoger. In 2 minuten tijd ging het van een achterstand naar een 1-2-voorsprong. Ante Rebic en Brazhim Diaz zorgden voor de treffers.





Liverpool weer vol aan de bak en na de pauze ontgoochelde Mo Salah niet. Hij werkte een voorzet van Origi in doel. Daarna mochten Saelemaekers en Origi bijna gelijktijdig gaan rusten.



Onze landgenoten zagen zo hoe Jordan Henderson zijn Liverpool na een hoekschop uiteindelijk nog de zege schonk.





Liverpool is zo alleen leider in groep B. Atlético Madrid en Porto speelden in hun openingswedstrijd 0-0 gelijk.