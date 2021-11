BEKIJK: Jesus bezorgt City groepswinst, ook PSG door naar de 1/8e finales

Bekijk de hoogtepunten:

Manchester City - Paris Saint-Germain in een notendop:

1-1 bij Club Brugge, 2-2 in Leipzig en 2-1 bij City. PSG kon in deze groepsfase geen enkele uitzege boeken. Het is de eerste keer sinds het seizoen 2004-2005 dat dat de Franse landskampioen overkomt.

Kimpembe, Hakimi, Navas én de paal houden City van voorsprong

Manchester City had nog een eitje te pellen met PSG na de 2-0-nederlaag in Parijs eind september. Dat moest dan wel gebeuren zonder Kevin De Bruyne, de Rode Duivel zit nog steeds in isolatie na zijn positieve coronatest.

Een aderlating bleek dat niet, want City nam meteen het commando tegen de sterren uit Parijs. Na amper 5 minuten was het al bijna raak op een vrije trap van

Mahrez. Navas was geklopt op de kopbal van Rodri, maar Kimpembe haalde de bal nog van de lijn.

Een kwartier later was Hakimi de redder in nood voor PSG. Na een heerlijke aanval van City, hakje van Gündogan incluis, kon hij nog net een heerlijk schot van Mahrez weg koppen. Op het halfuur was het dan weer aan Marquinhos om een schot van Zintsjenko af te blokken.

De druk van City hield aan. Mendes werkte een voorzet van Cancelo ongelukkig in de voeten van Gündogan. Die had tijd en ruimte om uit te halen, maar mikte de bal tegen de paal. Ook Mahrez waagde nog eens zijn kans met een knappe plaatsbal, nu lag Navas in de weg.

Een slap PSG kon daar enkel een flauw schot van Mendes tegenover stellen. Pas met de rust in zicht kon Mbappé een eerste keer zijn duivels ontbinden. Na balverlies van Stones lag de weg naar doel open, maar de Franse ster liet een zeldzame misser noteren.