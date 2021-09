LIVE: Gueye zet PSG al meteen op voorsprong tegen Manchester City

Fase per fase

39' eerste helft, minuut 39. Geel De Bruyne. Kevin De Bruyne brengt de bal te ver van zijn voet en gaat dan door op het been van Gueye. Geel is meer dan verdiend, maar roept de VAR de scheidsrechter nog naar het scherm om het verdict nog zwaarder te maken? . Geel De Bruyne Kevin De Bruyne brengt de bal te ver van zijn voet en gaat dan door op het been van Gueye. Geel is meer dan verdiend, maar roept de VAR de scheidsrechter nog naar het scherm om het verdict nog zwaarder te maken?

39' Gele kaart voor Kevin De Bruyne van Manchester City tijdens eerste helft, minuut 39 Kevin De Bruyne Manchester City

38' eerste helft, minuut 38. Mbappé slingert zich voorbij 3 City-verdediger in de zestien en brengt de bal vervolgens blind voor doel. Jammer genoeg voor de thuisploeg is er niemand goed gevolgd om de 2-0 binnen te duwen. . Mbappé slingert zich voorbij 3 City-verdediger in de zestien en brengt de bal vervolgens blind voor doel. Jammer genoeg voor de thuisploeg is er niemand goed gevolgd om de 2-0 binnen te duwen.

37' eerste helft, minuut 37. Na een goede infiltratie krijgt De Bruyne zijn eerste mogelijkheid van de wedstrijd. De Belg probeert het vanuit een schuine hoek, maar treft al vallend de grijparmen van Donnarumma. . Na een goede infiltratie krijgt De Bruyne zijn eerste mogelijkheid van de wedstrijd. De Belg probeert het vanuit een schuine hoek, maar treft al vallend de grijparmen van Donnarumma.

35' eerste helft, minuut 35. Eindelijk komt PSG nog eens aan de overkant. Messi opent knap op Mendes, die vervolgens Neymar aanspeelt. De Braziliaan heeft geen oog voor Mbappé en schiet de bal wild over het doel van Ederson. . Eindelijk komt PSG nog eens aan de overkant. Messi opent knap op Mendes, die vervolgens Neymar aanspeelt. De Braziliaan heeft geen oog voor Mbappé en schiet de bal wild over het doel van Ederson.

31' eerste helft, minuut 31. Cancelo met een streep. City omsingelt nu echt wel de zestien van PSG en dringt de thuisploeg terug. Grealish brengt de bal tot bij Cancelo, die zijn harde streep in de armen van Donnarumma ziet eindigen. . Cancelo met een streep City omsingelt nu echt wel de zestien van PSG en dringt de thuisploeg terug. Grealish brengt de bal tot bij Cancelo, die zijn harde streep in de armen van Donnarumma ziet eindigen.

29' eerste helft, minuut 29. City komt steeds beter opzetten. Sterling mist zijn controle volledig, waardoor ook de teruglopende Herrera bijna verrast wordt. Uiteindelijk mag PSG blij zijn dat er alleen maar een hoekschop uit voortkomt en geen tegentreffer. . City komt steeds beter opzetten. Sterling mist zijn controle volledig, waardoor ook de teruglopende Herrera bijna verrast wordt. Uiteindelijk mag PSG blij zijn dat er alleen maar een hoekschop uit voortkomt en geen tegentreffer.

27' eerste helft, minuut 27. Silva verkwanselt de gelijkmaker! Na een heerlijke voorzet buitenkant voet van De Bruyne pakt Donnarumma uit met een fantastische reflex op de kopbal van Sterling. In de herneming tikt Silva de 1-1 nog onbegrijpelijk tegen de lat! Dit moest altijd de gelijkmaker zijn. . Silva verkwanselt de gelijkmaker! Na een heerlijke voorzet buitenkant voet van De Bruyne pakt Donnarumma uit met een fantastische reflex op de kopbal van Sterling. In de herneming tikt Silva de 1-1 nog onbegrijpelijk tegen de lat! Dit moest altijd de gelijkmaker zijn.

24' eerste helft, minuut 24. Cancelo in het boekje. Na een snelle tegenaanval via Mbappé is het Cancelo die de eerste gele kaart van de wedstrijd krijgt. De Portugees tikt de pijlsnelle aanvaller tegen de enkel en smoort de gevaarlijke counter in de kiem. . Cancelo in het boekje Na een snelle tegenaanval via Mbappé is het Cancelo die de eerste gele kaart van de wedstrijd krijgt. De Portugees tikt de pijlsnelle aanvaller tegen de enkel en smoort de gevaarlijke counter in de kiem.

24' Gele kaart voor João Cancelo van Manchester City tijdens eerste helft, minuut 24 João Cancelo Manchester City

22' eerste helft, minuut 22. Kevin De Bruyne komt voorlopig nog niet echt in het stuk voor en het is vooral MNM dat de aandacht naar zich toe trekt. De 3 PSG-sterren willen duidelijk iets rechtzetten na het puntenverlies in Brugge. . Kevin De Bruyne komt voorlopig nog niet echt in het stuk voor en het is vooral MNM dat de aandacht naar zich toe trekt. De 3 PSG-sterren willen duidelijk iets rechtzetten na het puntenverlies in Brugge.

20' eerste helft, minuut 20. Wakkere Mendes. City drijft het tempo op en probeert PSG uit verband te spelen met enkele snelle tikken. Uiteindelijk is het Cancelo die Sterling probeert te bereiken met een lange bal, maar Nuno Mendes kan nog net in hoekschop verwerken. . Wakkere Mendes City drijft het tempo op en probeert PSG uit verband te spelen met enkele snelle tikken. Uiteindelijk is het Cancelo die Sterling probeert te bereiken met een lange bal, maar Nuno Mendes kan nog net in hoekschop verwerken.

15' eerste helft, minuut 15. De thuisploeg blijft met veel risico uitvoetballen, maar lijkt daar City voorlopig wel in de problemen mee te brengen. De bezoekers zijn op een afgeweken voorzet van Mahrez nog niet echt in de buurt gekomen van Donnarumma. . De thuisploeg blijft met veel risico uitvoetballen, maar lijkt daar City voorlopig wel in de problemen mee te brengen. De bezoekers zijn op een afgeweken voorzet van Mahrez nog niet echt in de buurt gekomen van Donnarumma.

13' eerste helft, minuut 13. Fantasietje Neymar. Ook Neymar voelt zich duidelijk in zijn sas vanavond. De Braziliaan probeert de bal met een rainbowflick over Mahrez te liften, maar kan zich net niet doorzetten. . Fantasietje Neymar Ook Neymar voelt zich duidelijk in zijn sas vanavond. De Braziliaan probeert de bal met een rainbowflick over Mahrez te liften, maar kan zich net niet doorzetten.

12' eerste helft, minuut 12. De thuisploeg put moed uit de vroege openingstreffer en neemt het heft nu helemaal in handen. Mbappé wordt aangespeeld in de zestien, maar vindt geen gaatje om Ederson op de proef te stellen. City moet herbronnen. . De thuisploeg put moed uit de vroege openingstreffer en neemt het heft nu helemaal in handen. Mbappé wordt aangespeeld in de zestien, maar vindt geen gaatje om Ederson op de proef te stellen. City moet herbronnen.

8' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 8 door Idrissa Gueye van Paris Saint-Germain. 1, 0. goal Paris Saint-Germain Manchester City 42' 1 0

7' eerste helft, minuut 7. 1-0, Gueye! PSG steekt een eerste keer het veld over en meteen is het prijs. Op aangeven van Mbappé raakt Neymar de bal eerst nog slecht, maar Gueye is er als de kippen bij om de 1-0 vervolgens heerlijk binnen te nagelen. . 1-0, Gueye! PSG steekt een eerste keer het veld over en meteen is het prijs. Op aangeven van Mbappé raakt Neymar de bal eerst nog slecht, maar Gueye is er als de kippen bij om de 1-0 vervolgens heerlijk binnen te nagelen.