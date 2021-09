PSG komt naar Brugge, Draxler: "Club Brugge speelt goed voetbal"

10:59 vooraf, 10 uur 59. PSG is onderweg, Club Brugge traint. Terwijl de Franse vedetten reizen, hebben de Club-spelers de schoenen aangebonden. Om 10.45 u. komen ze het trainingsveld op. Coach Philippe Clement met de glimlach. . PSG is onderweg, Club Brugge traint Terwijl de Franse vedetten reizen, hebben de Club-spelers de schoenen aangebonden. Om 10.45 u. komen ze het trainingsveld op. Coach Philippe Clement met de glimlach.

In de Champions League zijn er alleen moeilijke matchen. Dat geldt ook voor Brugge, dat een team heeft dat goed voetbal brengt. We zullen ons goed voorbereiden, want die ploeg zit daar niet per toeval. We moeten op ons best zijn, zoals iedere keer. Julian Draxler (PSG).

Iedereen vertrekt vanaf nul in deze heel lastige competitie. We zullen er alles aan doen om door te stoten uit de poule. Dat zal zwaar zijn, maar iedereen in deze club heeft een droom. We kunnen niet wachten om eraan te beginnen. Julian Draxler (PSG).

Open training Club Brugge 10.45 u. Club Brugge traint vandaag in de voormiddag op het Basecamp in Knokke-Heist, de training is open voor het publiek. Om 14u is er de persconferentie op Jan Breydel met coach Philippe Clement en een speler.

Aankomst PSG. Rond de middag landen Messi en co. op de luchthaven van Oostende. Vandaar gaat het met de spelersbus richting Van der Valk Hotel Brugge Oostkamp, dat volledig ter beschikking staat van de PSG-entourage. Om 17.15 u. houdt PSG zijn persconferentie in Jan Breydel, om 18u maken de PSG-spelers kennis met de grasmat van Jan Breydel op hun laatste training. De training is een kwartier open voor de pers.



Om 17.15 u. houdt PSG zijn persconferentie in Jan Breydel, om 18u maken de PSG-spelers kennis met de grasmat van Jan Breydel op hun laatste training. De training is een kwartier open voor de pers.

Franse sportkrant L'Equipe weet: 1e keer MNM tegen Club Brugge. Iedereen weet dat sinds deze zomer Messi de al rijke PSG-kern is komen versterken. Door omstandigheden is het er nog niet van gekomen dat de drie topvedetten, MNM, Messi, Neymar en Mbappé, samen op het veld stonden. De primeur zou evenwel voor Brugge zijn morgen. Dat weet de Franse sportkrant L'Equipe.



De primeur zou evenwel voor Brugge zijn morgen. Dat weet de Franse sportkrant L'Equipe.

Met "MNM" aan de aftrap? PSG deed zaterdagavond geen beroep op Neymar en Lionel Messi tegen Clermont Foot in de Franse competitie. Het duo kreeg extra rust na de internationale verplichtingen en de laattijdige terugkeer naar Parijs. "Ze waren vrijdagavond terug in Parijs en ze hebben zaterdag getraind. Ik ben blij, want ook al zijn ze moe, ze hebben geen last van fysieke kwaaltjes", gaf PSG-trainer Mauricio Pochettino mee. "Ze zijn fit voor de match van woensdag."



"Ze waren vrijdagavond terug in Parijs en ze hebben zaterdag getraind. Ik ben blij, want ook al zijn ze moe, ze hebben geen last van fysieke kwaaltjes", gaf PSG-trainer Mauricio Pochettino mee. "Ze zijn fit voor de match van woensdag."

21:55 vooraf, 21 uur 55. Ligue 1 PSG blikt zonder een pak sterren Clermont Foot in, gefluit en applaus voor Mbappé