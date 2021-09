PSG-coach: "Neymar en Messi zijn fit voor CL-match tegen Club Brugge"

21:55

vooraf, 21 uur 55. Met "MNM" aan de aftrap? PSG deed zaterdagavond geen beroep op Neymar en Lionel Messi tegen Clermont Foot in de Franse competitie. Het duo kreeg extra rust na de internationale verplichtingen en de laattijdige terugkeer naar Parijs. "Ze waren vrijdagavond terug in Parijs en ze hebben zaterdag getraind. Ik ben blij, want ook al zijn ze moe, ze hebben geen last van fysieke kwaaltjes", gaf PSG-trainer Mauricio Pochettino mee. "Ze zijn fit voor de match van woensdag." .