Club Brugge-PSG: Clement en Mignolet willen "uitgaan van eigen kracht"

14:26 vooraf, 14 uur 26. Als de 3 groten (Messi, Neymar en Mbappé) starten, dan verandert dat iets voor ons op offensief en defensief vlak. Maar we zullen morgen zien. Ik wil dat mijn team uitgaat van eigen kracht en zich niet blindstaart op de tegenstanders. Philippe Clement.

14:24 vooraf, 14 uur 24. Voor mij is Messi de beste speler aller tijden. Maar dat is een persoonlijk verhaal. Ronaldo zal het misschien niet graag horen. . Philippe Clement.

14:22 vooraf, 14 uur 22. We gaan morgen niet met 11 spelers 90 minuten in onze zestien blijven hangen. Wij gaan het veld op om doelpunten te maken, daar hebben we de voorbije tijd aan gewerkt. Dat is gewoon het voetbal dat wij willen spelen. Verdedigend zullen we een stap vooruit moeten zetten. Philippe Clement.

14:18 vooraf, 14 uur 18. Het zijn sterren waar we tegen spelen, maar het blijven jongens met twee armen en twee benen. Het wordt misschien wel een van de makkelijkere wedstrijden om naar toe te leven, want morgen valt er voor ons enkel maar te winnen. Philippe Clement.

14:17 vooraf, 14 uur 17. Na Mignolet is het nu de beurt aan coach Philippe Clement om vooruit te blikken naar morgen. .

14:15 vooraf, 14 uur 15. Of er nervositeit is in de groep? Nee, eerder enthousiasme, we kijken er echt naar uit. Voor mij wordt het wellicht de sterkste aanvalslinie waar ik al tegen speelde. Simon Mignolet.

14:09 vooraf, 14 uur 09. Ik speelde ooit al eens een oefenwedstrijd op Wembley tegen Messi. We wonnen toen met 4-0. Dat was een goede generale repetitie. Het is altijd leuk je te meten met de grootste voetballers. . Simon Mignolet.

14:07 vooraf, 14 uur 07. We weten dat PSG enorm veel individuele kwaliteit heeft in de kern. Als doelman hou je de nul niet op je eentje. We zullen samen een plan moeten zoeken om hen pijn te doen. Simon Mignolet.

14:04 vooraf, 14 uur 04. We zullen morgen zien of ik veel werk zal hebben. Het is vooral leuk om terug in de CL aan te treden, mét supporters. De fans kijken hier enorm naar uit om in een vol Jan Breydel te kunnen zitten. Simon Mignolet.

14:01 vooraf, 14 uur 01. Persconferentie Club om 14u. Zo dadelijk houdt Club Brugge zijn persconferentie daags voor de galamatch tegen PSG. Simon Mignolet en Philippe Clement zullen de pers te woord staan. .

13:33 vooraf, 13 uur 33. Vol huis. Vandaag kreeg Club Brugge nog enkele kaarten ter beschikking om op de markt te gooien, tegen de middag waren die allemaal de deur uit. .

12:41 Daar zijn deze 2 dagen alleen de PSG-spelers en -entourage welkom. vooraf, 12 uur 41. Daar zijn deze 2 dagen alleen de PSG-spelers en -entourage welkom

12:40 PSG-bus is op weg naar het hotel Van der Valk in Oostkamp. vooraf, 12 uur 40. PSG-bus is op weg naar het hotel Van der Valk in Oostkamp

12:39 vooraf, 12 uur 39. Messimania: "Ik wil graag de wereldvedetten eens zien". Messimania: "Ik wil graag de wereldvedetten eens zien"

12:21 vooraf, 12 uur 21. MNM is geland. De privéjet van PSG is veilig geland op de luchthaven van Oostende na een vlucht van amper 18 minuten. .

