Ceulemans: "Club-spelers slim genoeg om geen shirts te wisselen tijdens de rust"

08:42 vooraf, 08 uur 42. Om truitjes bedelen tijdens de rust? Dan wordt het inderdaad genant. Maar ze zullen wel zo slim zijn om dat niet te doen. Jan Ceulemans op Radio 1. Om truitjes bedelen tijdens de rust? Dan wordt het inderdaad genant. Maar ze zullen wel zo slim zijn om dat niet te doen. Jan Ceulemans op Radio 1

08:40 vooraf, 08 uur 40. Bij Brugge zorgt de komst van Messi voor druk. Anderzijds verwacht niemand dat ze PSG zullen kloppen. Maar je wil toch niet afgaan. Jan Ceulemans op Radio 1. Bij Brugge zorgt de komst van Messi voor druk. Anderzijds verwacht niemand dat ze PSG zullen kloppen. Maar je wil toch niet afgaan. Jan Ceulemans op Radio 1

08:38 vooraf, 08 uur 38. Club-boegbeeld Ceulemans: "Niemand verwacht dat Club PSG klopt". De komst van Messi en co naar Jan Breydel laat geen enkele Club Brugge-fan onberoerd. Ook Club-icoon Jan Ceulemans, goed voor 4 titels en 3 Gouden Schoenen bij blauw-zwart, kijkt met grote ogen uit naar de wedstrijd van vanavond. "Het zijn allemaal wereldsterren bij PSG, maar met Messi steekt er toch eentje bovenuit. Als die dan voor het eerst in België komt spelen, dan wordt daar natuurlijk over gepraat." "Bij Brugge zorgt dat natuurlijk voor druk. Anderzijds verwacht ook niemand dat ze PSG zullen kloppen. Maar je wil toch ook niet afgaan. Vorige keer in de CL was het snel 0-3 en was de wedstrijd over, hopelijk is het vanavond een ander verhaal." Manager Vincent Mannaert gaf eerder al aan dat hij zijn spelers tijdens de rust niet om truitjes wil zien bedelen. "Dan wordt het inderdaad genant", zegt Ceulemans. "Maar ze zullen wel zo slim zijn om dat niet te doen." "Als ze gewoon hun eigen wedstrijd spelen, zal het 9 op de 10 keer wel lukken om een goed resultaat te behalen. Als ze er alles aan hebben gedaan, kunnen ze later nog tegen hun kleinkinderen vertellen dat ze tegen Messi en co hebben gespeeld." . Club-boegbeeld Ceulemans: "Niemand verwacht dat Club PSG klopt" De komst van Messi en co naar Jan Breydel laat geen enkele Club Brugge-fan onberoerd. Ook Club-icoon Jan Ceulemans, goed voor 4 titels en 3 Gouden Schoenen bij blauw-zwart, kijkt met grote ogen uit naar de wedstrijd van vanavond. "Het zijn allemaal wereldsterren bij PSG, maar met Messi steekt er toch eentje bovenuit. Als die dan voor het eerst in België komt spelen, dan wordt daar natuurlijk over gepraat." "Bij Brugge zorgt dat natuurlijk voor druk. Anderzijds verwacht ook niemand dat ze PSG zullen kloppen. Maar je wil toch ook niet afgaan. Vorige keer in de CL was het snel 0-3 en was de wedstrijd over, hopelijk is het vanavond een ander verhaal." Manager Vincent Mannaert gaf eerder al aan dat hij zijn spelers tijdens de rust niet om truitjes wil zien bedelen. "Dan wordt het inderdaad genant", zegt Ceulemans. "Maar ze zullen wel zo slim zijn om dat niet te doen." "Als ze gewoon hun eigen wedstrijd spelen, zal het 9 op de 10 keer wel lukken om een goed resultaat te behalen. Als ze er alles aan hebben gedaan, kunnen ze later nog tegen hun kleinkinderen vertellen dat ze tegen Messi en co hebben gespeeld."

07:26 vooraf, 07 uur 26. Champions League FOTO: Lionel Messi zet zijn eerste pasjes op het gras van Jan Breydel

07:20 vooraf, 07 uur 20. Aftrap om 21 uur! Om 21 uur kunnen de Belgische kampioenen van Club Brugge zich meten met het sterrenensemble van PSG. Het Jan Breydelstadion zal tot de nok vol gevuld zijn met blauw-zwarte fans. U kunt het duel in dit artikel volgen met live-tekstupdates en het radiocommentaar van Tom Boudeweel. . Aftrap om 21 uur! Om 21 uur kunnen de Belgische kampioenen van Club Brugge zich meten met het sterrenensemble van PSG. Het Jan Breydelstadion zal tot de nok vol gevuld zijn met blauw-zwarte fans.



U kunt het duel in dit artikel volgen met live-tekstupdates en het radiocommentaar van Tom Boudeweel.

15-09-2021 15-09-2021.

19:41 vooraf, 19 uur 41. PSG verkent de grasmat in Jan Breydel, maar laat nog niet in zijn kaarten kijken. PSG verkent de grasmat in Jan Breydel, maar laat nog niet in zijn kaarten kijken

19:40 vooraf, 19 uur 40. Fans krijgen Messi en de andere PSG-sterren even te zien aan het hotel in Oostkamp. Fans krijgen Messi en de andere PSG-sterren even te zien aan het hotel in Oostkamp

17:21 vooraf, 17 uur 21. Clement: "Hebben alleen maar te winnen en niets te verliezen". Clement: "Hebben alleen maar te winnen en niets te verliezen"

15:20 vooraf, 15 uur 20. Mignolet: "Als doelman kan je nooit alleen de 0 houden". Mignolet: "Als doelman kan je nooit alleen de 0 houden"

14:32 vooraf, 14 uur 32. Einde persconferentie. De persconferentie van Club Brugge zit erop. Straks om 17u15 zal ook PSG de pers toespreken in Jan Breydel. Ook dan kan u voor live quotes bij ons terecht. . Einde persconferentie De persconferentie van Club Brugge zit erop. Straks om 17u15 zal ook PSG de pers toespreken in Jan Breydel. Ook dan kan u voor live quotes bij ons terecht.

14:26 vooraf, 14 uur 26. Als de 3 groten (Messi, Neymar en Mbappé) starten, dan verandert dat iets voor ons op offensief en defensief vlak. Maar we zullen morgen zien. Ik wil dat mijn team uitgaat van eigen kracht en zich niet blindstaart op de tegenstanders. Philippe Clement. Als de 3 groten (Messi, Neymar en Mbappé) starten, dan verandert dat iets voor ons op offensief en defensief vlak. Maar we zullen morgen zien. Ik wil dat mijn team uitgaat van eigen kracht en zich niet blindstaart op de tegenstanders. Philippe Clement

14:24 vooraf, 14 uur 24. Voor mij is Messi de beste speler aller tijden. Maar dat is een persoonlijk verhaal. Ronaldo zal het misschien niet graag horen. . Philippe Clement. Voor mij is Messi de beste speler aller tijden. Maar dat is een persoonlijk verhaal. Ronaldo zal het misschien niet graag horen. Philippe Clement

14:22 vooraf, 14 uur 22. We gaan morgen niet met 11 spelers 90 minuten in onze zestien blijven hangen. Wij gaan het veld op om doelpunten te maken, daar hebben we de voorbije tijd aan gewerkt. Dat is gewoon het voetbal dat wij willen spelen. Verdedigend zullen we een stap vooruit moeten zetten. Philippe Clement. We gaan morgen niet met 11 spelers 90 minuten in onze zestien blijven hangen. Wij gaan het veld op om doelpunten te maken, daar hebben we de voorbije tijd aan gewerkt. Dat is gewoon het voetbal dat wij willen spelen. Verdedigend zullen we een stap vooruit moeten zetten. Philippe Clement

14:18 vooraf, 14 uur 18. Het zijn sterren waar we tegen spelen, maar het blijven jongens met twee armen en twee benen. Het wordt misschien wel een van de makkelijkere wedstrijden om naar toe te leven, want morgen valt er voor ons enkel maar te winnen. Philippe Clement. Het zijn sterren waar we tegen spelen, maar het blijven jongens met twee armen en twee benen. Het wordt misschien wel een van de makkelijkere wedstrijden om naar toe te leven, want morgen valt er voor ons enkel maar te winnen. Philippe Clement

14:17 vooraf, 14 uur 17. Na Mignolet is het nu de beurt aan coach Philippe Clement om vooruit te blikken naar morgen. . Na Mignolet is het nu de beurt aan coach Philippe Clement om vooruit te blikken naar morgen.

14:15 vooraf, 14 uur 15. Of er nervositeit is in de groep? Nee, eerder enthousiasme, we kijken er echt naar uit. Voor mij wordt het wellicht de sterkste aanvalslinie waar ik al tegen speelde. Simon Mignolet. Of er nervositeit is in de groep? Nee, eerder enthousiasme, we kijken er echt naar uit. Voor mij wordt het wellicht de sterkste aanvalslinie waar ik al tegen speelde. Simon Mignolet

14:09 vooraf, 14 uur 09. Ik speelde ooit al eens een oefenwedstrijd op Wembley tegen Messi. We wonnen toen met 4-0. Dat was een goede generale repetitie. Het is altijd leuk je te meten met de grootste voetballers. . Simon Mignolet. Ik speelde ooit al eens een oefenwedstrijd op Wembley tegen Messi. We wonnen toen met 4-0. Dat was een goede generale repetitie. Het is altijd leuk je te meten met de grootste voetballers. Simon Mignolet