Jürgen Klopp: "Real Madrid is door de ervaring de favoriet in de Champions League-finale"

clock 19:21 vooraf, 19 uur 21.

clock 19:18 vooraf, 19 uur 18. Klopp: "Je moet leren winnen". Volgens Liverpool-trainer Jürgen Klopp is Real Madrid licht favoriet om zaterdag de Champions League-finale in het Stade de France te winnen. De Duitser belooft wel dat zijn team "moeilijk te bespelen" is als het op zijn best is. "Je hebt de comebacks van Real gezien, een ploeg die nooit verliest in de finale. Dus ik zou zeggen dat Real de favoriet is, door zijn ervaring", aldus Klopp. "Maar ik wil dat we op hetzelfde niveau staan, dat we onszelf zijn. En als we op de top van ons kunnen zijn, zijn we heel moeilijk te bespelen." "Je moet leren winnen, ik heb het op de harde manier geleerd, ik heb in mijn leven veel finales verloren, maar gelukkig hebben we de laatste gewonnen. Dit team heeft geleerd, de jongens hebben het de laatste jaren geweldig gedaan." . Klopp: "Je moet leren winnen" Volgens Liverpool-trainer Jürgen Klopp is Real Madrid licht favoriet om zaterdag de Champions League-finale in het Stade de France te winnen. De Duitser belooft wel dat zijn team "moeilijk te bespelen" is als het op zijn best is.



"Je hebt de comebacks van Real gezien, een ploeg die nooit verliest in de finale. Dus ik zou zeggen dat Real de favoriet is, door zijn ervaring", aldus Klopp.

"Maar ik wil dat we op hetzelfde niveau staan, dat we onszelf zijn. En als we op de top van ons kunnen zijn, zijn we heel moeilijk te bespelen."

"Je moet leren winnen, ik heb het op de harde manier geleerd, ik heb in mijn leven veel finales verloren, maar gelukkig hebben we de laatste gewonnen. Dit team heeft geleerd, de jongens hebben het de laatste jaren geweldig gedaan."

clock 19:17 vooraf, 19 uur 17. Ik heb in mijn leven veel finales verloren, gelukkig hebben we de laatste gewonnen. Jürgen Klopp. Ik heb in mijn leven veel finales verloren, gelukkig hebben we de laatste gewonnen. Jürgen Klopp

clock 16:14 vooraf, 16 uur 14. Champions League Geen afscheid op het veld: Origi mist Champions League-finale met blessure

clock 16:03 vooraf, 16 uur 03. Liverpool aangekomen in Parijs, zonder Origi. Liverpool is met een eresaluut van de brandweer richting Parijs vertrokken. De ploeg uit Noord-Engeland kan niet rekenen op Divock Origi in Frankrijk, want de Belgische spits sukkelt nog met een blessure die hij vorige zondag opliep op training. Voor het overige zijn beide selecties wel op volle kracht. . Liverpool aangekomen in Parijs, zonder Origi Liverpool is met een eresaluut van de brandweer richting Parijs vertrokken. De ploeg uit Noord-Engeland kan niet rekenen op Divock Origi in Frankrijk, want de Belgische spits sukkelt nog met een blessure die hij vorige zondag opliep op training. Voor het overige zijn beide selecties wel op volle kracht.

clock 16:02 vooraf, 16 uur 02.

clock 15:25 vooraf, 15 uur 25. Thiago en Fabinho fit. Goed nieuws voor Liverpool. Na de terugkeer van Virgil van Dijk eerder deze week, bevestigde de club dat ook Thiago Alcantara en Fabinho mee zullen afreizen naar Parijs. De middenvelders zijn hersteld van een spierblessure en sluiten opnieuw aan bij de selectie. . Thiago en Fabinho fit

Goed nieuws voor Liverpool. Na de terugkeer van Virgil van Dijk eerder deze week, bevestigde de club dat ook Thiago Alcantara en Fabinho mee zullen afreizen naar Parijs. De middenvelders zijn hersteld van een spierblessure en sluiten opnieuw aan bij de selectie.

clock 15:25 vooraf, 15 uur 25.

clock 27-05-2022 27-05-2022.

clock 15:08 vooraf, 15 uur 08. Hazard zit in de selectie . Het was wel verwacht, maar het is nu ook officieel: Eden Hazard zit in de selectie van Real Madrid voor de finale van de Champions League zaterdag tegen Liverpool. Ancelotti zei dinsdag op zijn persbabbel nog "een gemotiveerde Hazard" te zien. "Hij traint goed en kan spelen in de finale", aldus de Italiaan. Ook David Alaba en Gareth Bale behoren tot de selectie van Ancelotti. Alaba, een vaste waarde bij de Spaanse kampioen, ontbrak de afgelopen weken door een beenblessure. De medische staf heeft hem op tijd fit gekregen voor de Europese finale. Bale stond de laatste weken aan de kant met rugklachten. De 32-jarige Welshman, die deze zomer vertrekt uit Madrid, kwam dit seizoen amper in actie. . Hazard zit in de selectie Het was wel verwacht, maar het is nu ook officieel: Eden Hazard zit in de selectie van Real Madrid voor de finale van de Champions League zaterdag tegen Liverpool. Ancelotti zei dinsdag op zijn persbabbel nog "een gemotiveerde Hazard" te zien. "Hij traint goed en kan spelen in de finale", aldus de Italiaan. Ook David Alaba en Gareth Bale behoren tot de selectie van Ancelotti. Alaba, een vaste waarde bij de Spaanse kampioen, ontbrak de afgelopen weken door een beenblessure. De medische staf heeft hem op tijd fit gekregen voor de Europese finale. Bale stond de laatste weken aan de kant met rugklachten. De 32-jarige Welshman, die deze zomer vertrekt uit Madrid, kwam dit seizoen amper in actie.



clock 15:06 vooraf, 15 uur 06.

clock 26-05-2022 26-05-2022.

clock 16:58 vooraf, 16 uur 58. Thibaut Courtois: "We kunnen in beide boxen het verschil maken". Voor Thibaut Courtois is het de tweede Champions League-finale in zijn carrière, na verlies in 2014 met Atlético tegen de stadsgenoot. "Zo'n finale spelen geeft altijd een speciaal gevoel. Liverpool is natuurlijk een stevige tegenstander: ze spelen erg intens, agressief met pressing en zitten met snelheid aan de bal. Maar in een finale is alles mogelijk. Fysiek staan wij er uitstekend voor, terwijl Liverpool er in Engeland tot de laatste minuut is moeten voor gaan. Dat geeft ons misschien wel een klein voordeel." Courtois is dit seizoen zonder discussie de beste doelman in de Champions League. Dat bewijzen zijn statistieken. "Het is het resultaat van jarenlang hard werken. Ik zit al tweeënhalf jaar op een hoog niveau. Dit seizoen valt het door die cruciale reddingen wat harder op. Dit is ongetwijfeld een van mijn beste seizoenen." "Ik zit zeker bij de beste doelmannen ter wereld, al is het moeilijk te zeggen dat ik de beste ben. De ballen pakken, dat is mijn job. Aan de overkant moet Karim Benzema de doelpunten scoren. Dat is de sterkte van Real, dat we in beide boxen het verschil kunnen maken. Als je gelukkig bent, goed in je vel zit en hard werkt, volgt succes altijd." . Thibaut Courtois: "We kunnen in beide boxen het verschil maken" Voor Thibaut Courtois is het de tweede Champions League-finale in zijn carrière, na verlies in 2014 met Atlético tegen de stadsgenoot. "Zo'n finale spelen geeft altijd een speciaal gevoel. Liverpool is natuurlijk een stevige tegenstander: ze spelen erg intens, agressief met pressing en zitten met snelheid aan de bal. Maar in een finale is alles mogelijk. Fysiek staan wij er uitstekend voor, terwijl Liverpool er in Engeland tot de laatste minuut is moeten voor gaan. Dat geeft ons misschien wel een klein voordeel." Courtois is dit seizoen zonder discussie de beste doelman in de Champions League. Dat bewijzen zijn statistieken. "Het is het resultaat van jarenlang hard werken. Ik zit al tweeënhalf jaar op een hoog niveau. Dit seizoen valt het door die cruciale reddingen wat harder op. Dit is ongetwijfeld een van mijn beste seizoenen."

"Ik zit zeker bij de beste doelmannen ter wereld, al is het moeilijk te zeggen dat ik de beste ben. De ballen pakken, dat is mijn job. Aan de overkant moet Karim Benzema de doelpunten scoren. Dat is de sterkte van Real, dat we in beide boxen het verschil kunnen maken. Als je gelukkig bent, goed in je vel zit en hard werkt, volgt succes altijd."

clock 16:55 vooraf, 16 uur 55. Als je gelukkig bent, goed in je vel zit en hard werkt, volgt succes altijd. Thibaut Courtois. Als je gelukkig bent, goed in je vel zit en hard werkt, volgt succes altijd. Thibaut Courtois

clock 11:52 vooraf, 11 uur 52.

clock 11:50 vooraf, 11 uur 50. Ancelotti: "Eden Hazard kan spelen in finale". "Eden Hazard traint heel goed. Hij kan spelen", dat heeft Real Madrid-coach Carlo Ancelotti gezegd op een persconferentie in aanloop naar de Champions League-finale. "Het gaat goed met hem. Hij komt terug van een blessure, maar hij stelt het wel. Hij is gemotiveerd en traint heel goed. Hij kan spelen in de finale. En dat geldt ook voor Gareth Bale. Iedereen is enthousiast om samen een finale voor te bereiden." Eind maart liet Hazard een plaatje uit zijn rechterenkel weghalen. Dat werd in maart 2020 bij een operatie in Dallas aangebracht, maar nadien bleef de enkel hem parten spelen. Anderhalve week geleden pikte hij 26 minuten mee als invaller tegen Cadiz, zijn eerste speelminuten sinds 19 februari. Afgelopen vrijdag hield Hazard 90 minuten de bank warm tegen Real Betis. . Ancelotti: "Eden Hazard kan spelen in finale" "Eden Hazard traint heel goed. Hij kan spelen", dat heeft Real Madrid-coach Carlo Ancelotti gezegd op een persconferentie in aanloop naar de Champions League-finale.

"Het gaat goed met hem. Hij komt terug van een blessure, maar hij stelt het wel. Hij is gemotiveerd en traint heel goed. Hij kan spelen in de finale. En dat geldt ook voor Gareth Bale. Iedereen is enthousiast om samen een finale voor te bereiden."

Eind maart liet Hazard een plaatje uit zijn rechterenkel weghalen. Dat werd in maart 2020 bij een operatie in Dallas aangebracht, maar nadien bleef de enkel hem parten spelen. Anderhalve week geleden pikte hij 26 minuten mee als invaller tegen Cadiz, zijn eerste speelminuten sinds 19 februari. Afgelopen vrijdag hield Hazard 90 minuten de bank warm tegen Real Betis.

clock 11:50 - Vooraf Vooraf, 11 uur 50

clock Opstelling Liverpool. Alisson, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Fabinho, Thiago, Mohamed Salah, Sadio Mané, Luis Díaz Opstelling Liverpool Alisson, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Fabinho, Thiago, Mohamed Salah, Sadio Mané, Luis Díaz

clock Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric, Federico Valverde, Karim Benzema, Vinícius Júnior Opstelling Real Madrid Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric, Federico Valverde, Karim Benzema, Vinícius Júnior