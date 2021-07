PSV draait Galatasaray door de gehaktmolen in CL-voorronde

Bij PSV kreeg de jonge Belg Yorbe Vertessen een basisplaats voor het levensbelangrijke duel tegen Galatasaray. Hij liet zich ook opmerken, maar zijn afwerking liet hem in de steek bij een 1-0-stand.

Dan stond het vizier van zijn aanvalspartner Zahavi beter afgesteld. De Israëliër scoorde voor de rust 2 keer, al werd hij ook gediend door de blunderende doelman Muslera. Toch ging PSV met een domper de kleedkamer in na de late 2-1 vann Kilinc. Het zou toch niet waar zijn?

Maar na de rust overtuigde PSV nog meer. Zahavi bood eerst Götze de 3-1 aan, om vervolgens in de slotfase zelf zijn 3e van de avond te maken. Na de 5-1 van Götze lag Galatasaray helemaal in de touwen.

Voor enkele fans van Galatasaray was toen de maat al een tijdje vol. Even dreigde de match te ontsporen in de tribune nadat rivaliserende supportersclans elkaar probeerden op te zoeken.

De terugmatch volgende week lijkt sowieso een formaliteit. Als PSV zich plaatst, komt het in de 3e voorronde uit tegen de winnaar van het duel tussen Celtic en Midtjylland, waarvan de heenmatch op 1-1 eindigde.