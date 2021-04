Manchester City komt met de schrik vrij na late inhaalbeweging Dortmund

Opluchting in het Etihad Stadium, want Borussia Dortmund verkocht zijn huid erg duur. Uiteindelijk trok De Bruyne Manchester City over de streep met een doelpunt en de opening voor de 2-1.

Foden heeft genoeg kunnen oefenen. Terwijl de seconden genadeloos wegtikken, duwt hij de bal keurig en beheerst in de verste hoek. Zo gaat Man City toch nog winnen in eigen huis.

87'

Zeldzame tegengoal. Het was al van oktober geleden dat City nog eens een doelpunt had geslikt in de Champions League. Porto scoorde toen na een kwartiertje in de eerste groepsmatch. . tweede helft, minuut 87.