Manchester United deelt PSG (alweer) een tik uit in eigen stadion

PSG heerste, maar toch kreeg United uit het niets een strafschop voor een fout op Martial. Gelegenheidsaanvoerder Fernandes ging achter de bal staan, maar Navas redde knap. Toch verdween de Parijse euforie al snel, toen uit de herhaling bleek dat de doelman te snel was vertrokken. Een herkansing voor Fernandes en 0-1 voor United.

In de openingsminuten nam PSG - met een gretige Neymar - het heft in handen. United had er geen probleem mee om de bal aan de thuisploeg te laten en wachtte rustig af. Toch moest De Gea in het 1e kwartier al 2 keer knap tussenkomen om erger te voorkomen voor de Engelse bezoekers.

De voorbereiding op de wedstrijd in Parijs liep voor beide ploegen niet van een leien dakje. Terwijl Thomas Tuchel geen beroep kon doen op Bernat, Icardi en Verratti, miste Solskjaer kapitein Maguire, Bailly en Greenwood.

Wedstrijd kabbelt op zijn einde, Rashford met de flits

De thuisploeg kwam opnieuw fel uit de kleedkamer en dat leverde bijna meteen de gelijkmaker op. Neymar draaide een hoekschop richting de eerste paal, waar Martial de bal ongelukkig in zijn eigen doel devieerde. Alles te herdoen in het Parc des Princes.

PSG rook bloed en probeerde door te gaan op zijn niveau. Toch was de laatste pass vaak te onnauwkeurig waardoor echte doelkansen schaars waren. United profiteerde van de ruimte en was gevaarlijk via snelle mannen Rashford en Martial.

De wedstrijd leek dood te bloeden en een gelijkspel in de maak. Tot Pogba Rashford aanspeelde aan de rand van de zestien. De jonge Engelse spits gleed vlot voorbij Danilo en nagelde de bal dan staalhard in de linkerbenedenhoek. United verlaat Parijs opnieuw als winnaar en laat Neymar en co met een stevige kater achter.