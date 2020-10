Onderschatting van Sjachtar breekt Real Madrid zuur op

Real Madrid - Sjachtar Donetsk in een notendop:

Sjachtar laat slap Real verbouwereerd achter

Het coronavirus heeft flink toegeslagen bij Sjachtar Donetsk en dus ontbraken er een resem sleutelspelers bij de Oekraïense landskampioen. De noodgedwongen fel verjongde ploeg leek een hapklare brok voor Real, maar niks bleek minder waar.

De 19-jarige Trubin moest weliswaar als eerste aan de bak op een schotje van Asensio, maar de eerste grote kans was wel voor Sjachtar. Op het kwartier stond Marlos plots oog in oog met Courtois, maar hij kreeg de bal niet voorbij de Rode Duivel.

Pijnlijke misser, maar een kwartier later was het dan toch raak voor de bezoekers. Korniienko baande zich een weg door de Real-defensie en schotelde Tete een loepzuivere kans voor. Dit keer had Courtois er geen verhaal op: 0-1.

Een flinke waarschuwing voor een zwak Real en enkele minuten later zag het er nóg slechter uit voor de Spaanse kampioen. Courtois kon dit keer een schot van Tete wél keren, maar Varane werkte de bal daarop in eigen doel in een poging om Dentinho af te houden.

Consternatie bij Real en kort voor de rust werd het nog wat erger. Tete kreeg de bal met een knap hakje tot bij Solomon en die plaatste het orgelpunt op een prachtige aanval. Een 0-3-voorsprong aan de rust, bij Sjachtar hadden ze het vooraf niet eens durven te dromen.