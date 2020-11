Salzburg charmeert tot minuut 79 en wordt dan naar Duitse slachtbank geleid

Intensiteit, dat is het woord dat de wedstrijd tussen Salzburg en Bayern het beste samenvat. Behalve de laatste 14 minuten. Daar past enkel het etiket pletwals bij.

Salzburg begon beter dan Bayern en scoorde na 4 minuten de 1-0. Centraal hield Bayern alles dicht, maar op de flank kon Berisha een afgeweken bal knap in de verste hoek schieten. Bayern had een penalty nodig om gelijk te maken. Een koud kunstje voor Lewandowski: 1-1.

Als in een tennismatch vloog de bal daarna heen en weer over het veld. Kansen waren er voor beide ploegen, maar het was Bayern dat op het perfecte moment toesloeg. Net voor de rust zette Müller hard voor en kopte Kristensen onder druk van Tolisso in eigen doel.

Hetzelfde (vermakelijke) spelbeeld na de rust, al toonde Salzburg zich opnieuw iets gretiger. De beloning volgde toen invaller Okugawa nog geen minuut op het veld stond. De verdediging van Bayern werd centraal in verlegenheid gebracht en het stond verdiend 2-2.

Maar Bayern onderstreepte met vier vette strepen dat de late goal op het einde van de eerste helft geen toeval was. Het scoorde vier keer in de slotfase van de tweede helft. Boateng met een perfecte kopbal. Sané met een heerlijke trap in de linkerbovenhoek. Lewandowski na een gewonnen kopbalduel tussen twee verdedigers en Hernandez met een afgeweken schot.

De strijd om plaatsen twee en drie blijft spannend in groep A.