Jan Vertonghen gaat de mist in tijdens debuut voor Benfica

Jan Vertonghen stond 90 minuten tussen de lijnen in zijn debuutmatch voor Benfica. De ervaren verdediger speelde een puike wedstrijd tot hij net na het uur ongelukkig tussenkwam.

Een speler van PAOK speelde de bal vanaf de achterlijn terug. Vertonghen raakte het leer niet goed en presenteerde het doelpunt op een dienblad. Giannoulis wist nauwelijks dat hij gescoord had: 1-0.

Daarna scoorde ook ex-Benfica-speler Zivkovic voor PAOK. De eerredder van Rafa Silva in de toegevoegde tijd kwam te laat.

Benfica zal dus geen Champions League spelen dit seizoen. Vertonghen en co zien we binnenkort terug in de Europa League.