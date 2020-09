Rapid Wien ziet geen voordeel in trainerswissel bij "fysiek sterk" AA Gent

19:45

vooraf, 19 uur 45. Rapid-coach: "Gent heeft nog steeds veel kwaliteiten". Rapid Wenen-coach Dietmar Kühbauer ziet de trainerswissel bij AA Gent niet meteen als een voordeel. "We zullen ons allerbeste niveau moeten halen om te kunnen winnen", zegt hij. "Je kan deze wedstrijd niet met een duel in de Oostenrijkse competitie vergelijken. Dit is Europees voetbal. Gent heeft veel kwaliteiten, ongeacht hun moeilijke seizoensstart. We zullen op ons beste niveau moeten spelen en agressief moeten zijn om te kunnen winnen. Gent is een fysiek sterke ploeg. Dat is voor mij belangrijker dan wie de trainer is." .