LIVE: Gent komt zowaar op voorsprong dankzij rake kopbal Dorsch

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. RUST! Gent zoekt de kleedkamers op met een 1-0-voorsprong. Na een hectisch wedstrijdbegin hing een doelpunt voor Rapid Wien in de lucht, maar Dorsch haalde de last van de Gentse schouders met de openingstreffer. . RUST! Gent zoekt de kleedkamers op met een 1-0-voorsprong. Na een hectisch wedstrijdbegin hing een doelpunt voor Rapid Wien in de lucht, maar Dorsch haalde de last van de Gentse schouders met de openingstreffer.

42' eerste helft, minuut 42. Roef met de parade. Het gaat nu heel de tijd op en af. Roef heeft een parade in huis op een verre plaatsbal. . Roef met de parade Het gaat nu heel de tijd op en af. Roef heeft een parade in huis op een verre plaatsbal.

41' eerste helft, minuut 41. Daar is Gent alweer, dat steeds beter in de wedstrijd komt. Jaremtsjoek stormt op Strebinger af, maar de doelman is net sneller. . Daar is Gent alweer, dat steeds beter in de wedstrijd komt. Jaremtsjoek stormt op Strebinger af, maar de doelman is net sneller.

40' eerste helft, minuut 40. Tsjakvetadze bereikt Jaremtsjoek met een listig balletje, maar de Oekraïner haalt z'n rechter boven en mikt naast. Die bal moest met de linker, Roman! . Tsjakvetadze bereikt Jaremtsjoek met een listig balletje, maar de Oekraïner haalt z'n rechter boven en mikt naast. Die bal moest met de linker, Roman!

39' eerste helft, minuut 39. Castro-Montes probeert het eens. De verdediger schuift de bal met z'n linker richting Strebinger, die er niet veel moeite mee heeft. . Castro-Montes probeert het eens. De verdediger schuift de bal met z'n linker richting Strebinger, die er niet veel moeite mee heeft.

38' eerste helft, minuut 38. Niet enkel Roef en Arslanagic zijn in een gulle bui, ook Owusu geeft de tegenstander een cadeautje en speelt de bal in de voeten van Arase. Opnieuw pakt niemand het geschenk uit. . Niet enkel Roef en Arslanagic zijn in een gulle bui, ook Owusu geeft de tegenstander een cadeautje en speelt de bal in de voeten van Arase. Opnieuw pakt niemand het geschenk uit.

37' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 37 door Niklas Dorsch van KAA Gent. 1, 0. goal KAA Gent Rapid Wien rust 1 0

34' eerste helft, minuut 34. Dorsch kopt Gent op voorsprong! Gent komt, tegen de gang van het spel in, op voorsprong! Dorsch knikt een voorzet van Kums voorbij een kansloze Strebinger. Dit is wat Gent nodig had, hoe reageert Rapid Wien? . Dorsch kopt Gent op voorsprong! Gent komt, tegen de gang van het spel in, op voorsprong! Dorsch knikt een voorzet van Kums voorbij een kansloze Strebinger. Dit is wat Gent nodig had, hoe reageert Rapid Wien?

31' eerste helft, minuut 31. Het zijn een heel moeizame eerste 34 minuten voor Gent. Peter Vandenbempt op Radio 1. Het zijn een heel moeizame eerste 34 minuten voor Gent. Peter Vandenbempt op Radio 1

28' eerste helft, minuut 28. Een vrije trap van Murg belandt een meter of twee boven de linkerwinkelhaak. De nummer 10 van Rapid Wien heeft nochtans een goeie trap in de benen. Gent kan weer even op adem komen. . Een vrije trap van Murg belandt een meter of twee boven de linkerwinkelhaak. De nummer 10 van Rapid Wien heeft nochtans een goeie trap in de benen. Gent kan weer even op adem komen.

24' eerste helft, minuut 24. KAA Gent kan Dinamo Kiev treffen. Dinamo Kiev heeft zopas AZ over de knie gelegd. Dat zorgt ervoor dat Gent in de volgende ronde richting CL-groepsfase de Oekraïners kan treffen. . KAA Gent kan Dinamo Kiev treffen Dinamo Kiev heeft zopas AZ over de knie gelegd. Dat zorgt ervoor dat Gent in de volgende ronde richting CL-groepsfase de Oekraïners kan treffen.

23' Gele kaart voor Kelvin Arase van Rapid Wien tijdens eerste helft, minuut 23 Kelvin Arase Rapid Wien

18' eerste helft, minuut 18. Jaremtsjoek raakt de bal niet goed. Roman Jaremtsjoek verzilvert ei zo na zijn eigen uitgelokte vrije trap. Kums schildert de bal richting de Oekraïner, maar die voelt het leer zijn haardos scheren en kan niet op doel besluiten. . Jaremtsjoek raakt de bal niet goed Roman Jaremtsjoek verzilvert ei zo na zijn eigen uitgelokte vrije trap. Kums schildert de bal richting de Oekraïner, maar die voelt het leer zijn haardos scheren en kan niet op doel besluiten.

18' eerste helft, minuut 18. Geen strafschop voor Gent. Jaremtsjoek sleurt zich een weg naar de zestien en gaat tegen de grond. Geen strafschop, wel een vrije trap op de rand. . Geen strafschop voor Gent Jaremtsjoek sleurt zich een weg naar de zestien en gaat tegen de grond. Geen strafschop, wel een vrije trap op de rand.

17' eerste helft, minuut 17. Sven Kums drijft de bal op.

12' eerste helft, minuut 12. Gent komt (alweer) goed weg. Murg stormt op Roef af, maar loopt zich muurvast in de Gent-zestien. Een pass naar Fountas leek de betere oplossing. . Gent komt (alweer) goed weg Murg stormt op Roef af, maar loopt zich muurvast in de Gent-zestien. Een pass naar Fountas leek de betere oplossing.

11' eerste helft, minuut 11. Een gevaarlijke vrije trap belandt net niet op de bol van Depoitre. KAA Gent schuift stilletjes aan wat op. . Een gevaarlijke vrije trap belandt net niet op de bol van Depoitre. KAA Gent schuift stilletjes aan wat op.

7' eerste helft, minuut 7. Davy Roef zit even met bibberende benen. De doelman levert voor de tweede keer een barslechte pass af, Rapid Wien kan er niets mee doen. Alweer haalt Gent opgelucht adem. . Davy Roef zit even met bibberende benen. De doelman levert voor de tweede keer een barslechte pass af, Rapid Wien kan er niets mee doen. Alweer haalt Gent opgelucht adem.

6' Gele kaart voor Maximilian Hofmann van Rapid Wien tijdens eerste helft, minuut 6 Maximilian Hofmann Rapid Wien

5' eerste helft, minuut 5. De eerste poging van Gent komt van de voet van Dorsch. Maar de Duitser mikt een meter of 5 over. . De eerste poging van Gent komt van de voet van Dorsch. Maar de Duitser mikt een meter of 5 over.

3' eerste helft, minuut 3. Nieuwe aanval van Rapid Wien, nieuwe kans. Ullmann neemt de bal vol op de slof, Roef is alert. . Nieuwe aanval van Rapid Wien, nieuwe kans. Ullmann neemt de bal vol op de slof, Roef is alert.

3' eerste helft, minuut 3. Davy Roef gaat goed plat.

2' eerste helft, minuut 2. Dat loopt niet zo vlotjes bij Gent. Arslanagic verliest de bal knullig, maar bij Rapid Wien kunnen ze er niet van profiteren. . Dat loopt niet zo vlotjes bij Gent. Arslanagic verliest de bal knullig, maar bij Rapid Wien kunnen ze er niet van profiteren.

2' eerste helft, minuut 2. Dat is Rap(id Wien). Rapid Wien komt al meteen een eerste keer opzetten. Fountas levert meteen een eerste schot af, Roef brengt redding, maar moet lossen. Gelukkig voor Gent zonder erg. . Dat is Rap(id Wien) Rapid Wien komt al meteen een eerste keer opzetten. Fountas levert meteen een eerste schot af, Roef brengt redding, maar moet lossen. Gelukkig voor Gent zonder erg.

2' eerste helft, minuut 2. START! Er wordt gevoetbald in een lege Ghelamco Arena. KAA Gent moét voorbij Rapid Wien, wil het zijn kansen op de groepsfase in de Champions League gaaf houden. . START! Er wordt gevoetbald in een lege Ghelamco Arena. KAA Gent moét voorbij Rapid Wien, wil het zijn kansen op de groepsfase in de Champions League gaaf houden.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:30 vooraf, 20 uur 30. De teams zijn er klaar voor.

20:29 vooraf, 20 uur 29. Wim De Decker is de nieuwe hoofdcoach van AA Gent.

20:22 vooraf, 20 uur 22. Nog eens ter opfrissing: winnen houdt nog steeds geen groepsfase in de Champions League voor Gent in. Daarvoor moet het eerst nog winnen tegen de winnaar uit het duel tussen Dinamo Kiev & AZ. Verliest Gent, trekt het de poulefase in de Europa League in. . Nog eens ter opfrissing: winnen houdt nog steeds geen groepsfase in de Champions League voor Gent in. Daarvoor moet het eerst nog winnen tegen de winnaar uit het duel tussen Dinamo Kiev & AZ. Verliest Gent, trekt het de poulefase in de Europa League in.

20:19 vooraf, 20 uur 19. De spelers moeten vandaag maar laten zien dat het zonder Laszlo Bölöni beter kan. Peter Vandenbempt op Radio 1. De spelers moeten vandaag maar laten zien dat het zonder Laszlo Bölöni beter kan. Peter Vandenbempt op Radio 1

20:18 vooraf, 20 uur 18. Geen publiek. In de Champions League en Europa League is voorlopig nog geen publiek toegestaan. Ook de volgende ronde zal voor Gent zonder publiek verlopen. . Geen publiek In de Champions League en Europa League is voorlopig nog geen publiek toegestaan. Ook de volgende ronde zal voor Gent zonder publiek verlopen.

19:29 vooraf, 19 uur 29. Geen Odjidja, wél Jaremtsjoek (en Depoitre). Wim De Decker heeft in zijn eerste duel als hoofdcoach van AA Gent twee wissels doorgevoerd in vergelijking met de 2-1 nederlaag van afgelopen vrijdag in de Jupiler Pro League bij Eupen. Roman Jaremtsjoek en Laurent Depoitre keren terug in de basis ten koste van Tim Kleindienst en Anderson Niangbo voor het duel met Rapid Wenen in de derde voorronde van de Champions League. Kapitein Vadis Odjidja is opnieuw fit, maar zit op de bank. Odjidja lag de voorbije maand in de lappenmand met knieproblemen en een coronabesmetting. De afgelopen dagen trainde hij opnieuw met de groep, maar een basisplaats zit er nog niet in. Doelman Roef krijgt Castro-Montes, Arslanagic, Ngadeu en Nurio voor zich. Op het middenveld komt de driehoek Owusu-Kums-Dorsch. Vooraan houdt Tsjakvetadze zijn stek achter het spitsenduo. Rapid Wien start met zijn vertrouwde elftal, met spits Fountas als speerpunt. De enige wissel in de ploeg is aanvaller Arase die Demir komt vervangen. . Geen Odjidja, wél Jaremtsjoek (en Depoitre) Wim De Decker heeft in zijn eerste duel als hoofdcoach van AA Gent twee wissels doorgevoerd in vergelijking met de 2-1 nederlaag van afgelopen vrijdag in de Jupiler Pro League bij Eupen. Roman Jaremtsjoek en Laurent Depoitre keren terug in de basis ten koste van Tim Kleindienst en Anderson Niangbo voor het duel met Rapid Wenen in de derde voorronde van de Champions League. Kapitein Vadis Odjidja is opnieuw fit, maar zit op de bank.

19:00 vooraf, 19 uur . AZ, Kiev of Europa League? Bij winst wacht voor AA Gent in de play-offronde van de Champions League de winnaar van het duel tussen Dinamo Kiev en AZ Alkmaar. Die confrontatie bestaat wel uit een heen- en terugmatch (op 23 en 29 september). Bij verlies tegen Rapid Wenen wacht het vangnet van de groepsfase van de Europa League. . AZ, Kiev of Europa League? Bij winst wacht voor AA Gent in de play-offronde van de Champions League de winnaar van het duel tussen Dinamo Kiev en AZ Alkmaar. Die confrontatie bestaat wel uit een heen- en terugmatch (op 23 en 29 september).

18:30 vooraf, 18 uur 30. Gent met Odjidja en Jaremtsjoek? Over een uur komen de twee ploegen met hun opstelling. Bij Gent lijkt aanvoerder en spelverdeler Vadis Odjidja na zijn knieproblemen én zijn positieve coronatest opnieuw klaar te zijn voor de strijd. Ook Roman Jaremtsjoek, niet de lieveling van Laszlo Bölöni, wordt in de basis verwacht. . Gent met Odjidja en Jaremtsjoek? Over een uur komen de twee ploegen met hun opstelling. Bij Gent lijkt aanvoerder en spelverdeler Vadis Odjidja na zijn knieproblemen én zijn positieve coronatest opnieuw klaar te zijn voor de strijd. Ook Roman Jaremtsjoek, niet de lieveling van Laszlo Bölöni, wordt in de basis verwacht.

19:45 vooraf, 19 uur 45. Rapid-coach: "Gent heeft nog steeds veel kwaliteiten". Rapid Wenen-coach Dietmar Kühbauer ziet de trainerswissel bij AA Gent niet meteen als een voordeel. "We zullen ons allerbeste niveau moeten halen om te kunnen winnen", zegt hij. "Je kan deze wedstrijd niet met een duel in de Oostenrijkse competitie vergelijken. Dit is Europees voetbal. Gent heeft veel kwaliteiten, ongeacht hun moeilijke seizoensstart. We zullen op ons beste niveau moeten spelen en agressief moeten zijn om te kunnen winnen. Gent is een fysiek sterke ploeg. Dat is voor mij belangrijker dan wie de trainer is." . Rapid-coach: "Gent heeft nog steeds veel kwaliteiten" Rapid Wenen-coach Dietmar Kühbauer ziet de trainerswissel bij AA Gent niet meteen als een voordeel. "We zullen ons allerbeste niveau moeten halen om te kunnen winnen", zegt hij.



19:40 vooraf, 19 uur 40. Gent is een ploeg met veel kwaliteiten. Dat ze vandaag nog van trainer hebben gewisseld, is niet van groot belang. De spelers en hun kwaliteiten blijven dezelfde. Dejan Ljubicic, aanvoerder Rapid Wien. Gent is een ploeg met veel kwaliteiten. Dat ze vandaag nog van trainer hebben gewisseld, is niet van groot belang. De spelers en hun kwaliteiten blijven dezelfde. Dejan Ljubicic, aanvoerder Rapid Wien

19:39 vooraf, 19 uur 39. Kums: "We moeten niveau hoger halen". Sven Kums wil Gent aan een tweede overwinning helpen dit seizoen. "Morgen wordt een nieuwe match met nieuwe kansen", zei hij. "We moeten even niet denken aan de competitie. Het thuisvoordeel kan de match in ons voordeel doen overhellen. Maar we zullen een hoger niveau moeten halen dan tegen Eupen en zullen de perfecte wedstrijd moeten spelen." . Kums: "We moeten niveau hoger halen" Sven Kums wil Gent aan een tweede overwinning helpen dit seizoen. "Morgen wordt een nieuwe match met nieuwe kansen", zei hij. "We moeten even niet denken aan de competitie. Het thuisvoordeel kan de match in ons voordeel doen overhellen. Maar we zullen een hoger niveau moeten halen dan tegen Eupen en zullen de perfecte wedstrijd moeten spelen."

19:35 vooraf, 19 uur 35. AA Gent met twijfels tegen Rapid Wien. Amper één dag na het ontslag van coach Laszlo Bölöni moet AA Gent al aan de slag in de voorrondes van de Champions League. Is de wedstrijd tegen Rapid Wien een keerpunt voor AA Gent? . AA Gent met twijfels tegen Rapid Wien Amper één dag na het ontslag van coach Laszlo Bölöni moet AA Gent al aan de slag in de voorrondes van de Champions League. Is de wedstrijd tegen Rapid Wien een keerpunt voor AA Gent?

19:35 - Vooraf Vooraf, 19 uur 35

Opstelling KAA Gent. Davy Roef, Alessio Castro-Montes, Dino Arslanagic, Michael Ngadeu-Ngadjui, Núrio, Niklas Dorsch, Elisha Owusu, Sven Kums, Roman Jaremtsjoek, Laurent Depoitre, Giorgi Chakvetadze Opstelling KAA Gent Giorgi Chakvetadze, Laurent Depoitre, Roman Jaremtsjoek, Sven Kums, Elisha Owusu, Niklas Dorsch, Núrio, Michael Ngadeu-Ngadjui, Dino Arslanagic, Alessio Castro-Montes, Davy Roef

Opstelling Rapid Wien. Richard Strebinger, Filip Stojkovic, Leo Greiml, Maximilian Hofmann, Maximilian Ullmann, Thomas Murg, Dejan Ljubicic, Taxiarchis Fountas, Dejan Petrovic, Kelvin Arase, Ercan Kara Opstelling Rapid Wien Ercan Kara, Kelvin Arase, Dejan Petrovic, Taxiarchis Fountas, Dejan Ljubicic, Thomas Murg, Maximilian Ullmann, Maximilian Hofmann, Leo Greiml, Filip Stojkovic, Richard Strebinger