LIVE: Alles of niets voor Ajax en Valencia in cruciaal duel in Amsterdam

Fase per fase

3' eerste helft, minuut 3. Daar is ook Ajax. Matig wegwerken bij Valencia luidt een kans in voor Van de Beek, die schichtig uithaalt. De vlam zit meteen in de pan in deze match.

3' eerste helft, minuut 3. De eerste kans is voor Valencia. Rodrigo kan koppen, maar niet al te gevaarlijk.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Ajax heeft de aftrap gegeven. De Amsterdamse fans vullen de Johan Cruijff ArenA met hun gezangen.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:57 vooraf, 20 uur 57. De 22 spelers en scheidsrechter Turpin betreden het veld. Ajax zal dat toch een beetje getergd doen, want de generale repetitie was niet al te best. Het verloor verrassend thuis tegen Willem II.

19:49 vooraf, 19 uur 49. Wat staat er op het spel? Ajax is de leider in groep H, maar toch kan het zich geen nederlaag veroorloven in zijn laatste match tegen Valencia. Als dat toch gebeurt, moet het hopen dat Chelsea thuis niet kan winnen tegen Rijsel.

19:49 - Vooraf Vooraf, 19 uur 49

Opstelling Ajax. Andre Onana, Noussair Mazraoui, Joël Veltman, Daley Blind, Nicolás Tagliafico, Edson Álvarez, Donny van de Beek, Lisandro Martínez, Hakim Ziyech, Dušan Tadic, Noa Lang

Opstelling Valencia CF. Jaume Domenech, Daniel Wass, Gabriel Paulista, Mouctar Diakhaby, José Luis Gayá, Ferrán Torres, Francis Coquelin, Daniel Parejo, Carlos Soler, Kevin Gameiro, Rodrigo