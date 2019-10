Racing Genk houdt het Napoli van Dries Mertens in bedwang

Genk-Napoli in een notendop

Het journaal laat met o.a. de 0-0 van Genk tegen Napoli in de Champions League

Doelkader is Genk gunstig gezind in 1e helft

Aan de overkant moest zijn collega Coucke de hulp inroepen van Hrosovsky op de lijn om het schot van Koulibaly te keren. Milik was in 2e instantie andermaal onbeholpen.

Ook bij Napoli duurde het een kwartier voor de spinnenwebben uit de machine waren gehaald. Een zeldzaam aarzelend momentje achterin gaf Milik 2 kansen om de score te openen: eerst lag de paal in de weg, daarna de lat. 10 minuten later zou hij helemaal vrijstaand nog eens de bal tegen de lat koppen.

De 6-2-afstraffing door Salzburg uit de eerste match zinderde nog wat na in Genk en ook in de competitie rijdt de kampioen voorlopig een hobbelig parcours. Het was dan ook begrijpelijk dat het ietwat terughoudend aan de match begon.

Mindere 2e helft, ondanks de inbreng van Mertens

De 1e helft was ondanks een gebrek aan goals behoorlijk amusant, de 2e helft was dat een stuk minder. Ook de entree van Mertens kon niet veel soelaas brengen voor Napoli. De Italianen hadden vaak de bal, maar Coucke hoefde zelden in te grijpen. Wat een verschil met de nachtmerrie die hij in Salzburg meemaakte.

Genk leek tevreden met een punt, maar had zelfs zomaar met de zege aan de haal kunnen gaan. De Limburgers mochten het zichzelf aanrekenen dat ze te weinig klaarmaakten met de karrenvracht aan hoekschoppen die ze versierden.

10 minuten voor tijd kreeg Hagi ook nog eens dé kans op de 1-0 toen hij door een uitschuiver van Manolas plots erg veel ruimte kreeg in de box. Hij probeerde zijn schot nog te plaatsen, maar werd net voldoende gehinderd.