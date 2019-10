Stug Dinamo Zagreb kraakt bij Manchester City pas na het uur

Dinamo Zagreb had op de eerste speeldag indruk gemaakt door Atalanta met 4-0 in de pan te hakken. Met Manchester City bood zich een tegenstander van een ander allooi aan. Dat de Engelse kampioen de lakens uitdeelde voor eigen publiek was dan ook geen verrassing.

Daarnaast eiste ook de debuterende Nederlandse ref Gözübüyük een bijrolletje op. In overleg met de VAR zag hij geen graten in een schijnbare handsbal van een Kroaat. Aan de overkant werd een doelpunt van Agüero afgekeurd - wél hands dit keer - en kreeg Silva geen penalty na een por.

In het tweede bedrijf bleef de thuisploeg naarstig speuren naar een gaatje in de Kroatisch afweergordel. Dat werd na een dik uur gevonden door invaller Sterling, die een voorzet van Mahrez verzilverde. Diep in de toegevoegde tijd deed Foden er nog eentje bij. Tussendoor deelde Gözübüyük ook nog een gele kaart uit aan City-coach Guardiola, die volgens de Nederlander te veel misbaar gemaakt had langs de lijn.