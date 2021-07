LIVESTREAM: Spanje dicht bij treffer in eerste helft van verlengingen

105+1' eerste verlenging, minuut 106. Einde 1e verlenging. Het blijft nagelbijten voor de Italiaanse en Spaanse supporters. Ook na de eerste verlenging houden beide ploegen elkaar in evenwicht. . Einde 1e verlenging Het blijft nagelbijten voor de Italiaanse en Spaanse supporters. Ook na de eerste verlenging houden beide ploegen elkaar in evenwicht.

105' eerste verlenging, minuut 105. Niet onbelangrijk als er straks penalty's komen: waar worden die getrapt? Rechts zitten de Italiaanse supporters, links de Spaanse. Filip Joos. Niet onbelangrijk als er straks penalty's komen: waar worden die getrapt? Rechts zitten de Italiaanse supporters, links de Spaanse Filip Joos

103' eerste verlenging, minuut 103. Nog maar eens een cruciale tussenkomst van Donnarumma. Net voor Morata bokst hij de bal weg op een prima voorzet van Gerard Moreno. . Nog maar eens een cruciale tussenkomst van Donnarumma. Net voor Morata bokst hij de bal weg op een prima voorzet van Gerard Moreno.

102' eerste verlenging, minuut 102. Italianen bibberen opnieuw bij Spaanse aanval. Italianen bibberen opnieuw bij Spaanse aanval

99' eerste verlenging, minuut 99. Prangende fase voor de neus van Donnarumma. Even schrikken voor Italië op een vrije trap van Olmo. Donnarumma gaat goed plat, maar werkt de bal wel in de voeten van Morata. Het schot van de invaller wordt afgeblokt door Chiellini en ook in de herneming gaat de bal er niet in voor Spanje. . Prangende fase voor de neus van Donnarumma Even schrikken voor Italië op een vrije trap van Olmo. Donnarumma gaat goed plat, maar werkt de bal wel in de voeten van Morata. Het schot van de invaller wordt afgeblokt door Chiellini en ook in de herneming gaat de bal er niet in voor Spanje.

98' eerste verlenging, minuut 98. Heet standje voor het Italiaanse doel. Heet standje voor het Italiaanse doel

98' eerste verlenging, minuut 98. Geel voor Toloi. Toloi heeft geen oog voor de bal, wel voor Olmo. Veel duidelijker wordt een overtreding niet. Na Busquets heeft ook Toloi een gele kaart te pakken. . Geel voor Toloi Toloi heeft geen oog voor de bal, wel voor Olmo. Veel duidelijker wordt een overtreding niet. Na Busquets heeft ook Toloi een gele kaart te pakken.

97' Gele kaart voor Rafael Tolói van Italië tijdens eerste verlenging, minuut 97 Rafael Tolói Italië

95' eerste verlenging, minuut 95. Beide ploegen kijken de kat uit de boom in deze aanvangsfase. Of is het de vermoeidheid die stilaan begint toe te slaan? . Beide ploegen kijken de kat uit de boom in deze aanvangsfase. Of is het de vermoeidheid die stilaan begint toe te slaan?

95' eerste verlenging, minuut 95.

91' eerste verlenging, minuut 91. Start eerste verlenging. We zijn vertrokken voor een extra halfuur, Spanje laat de bal weer rollen. Heeft het team van Luis Enrique een psychologisch voordeel of slaat Italië nog eens toe? . Start eerste verlenging We zijn vertrokken voor een extra halfuur, Spanje laat de bal weer rollen. Heeft het team van Luis Enrique een psychologisch voordeel of slaat Italië nog eens toe?

91' eerste verlenging eerste verlenging, minuut 91 match begonnen

90+3' tweede helft, minuut 93. Verlengingen! Er is nog niks beslist op Wembley! Na de reguliere speeltijd staat het 1-1. Chiesa leek Italië naar de finale te knallen, maar Morata bracht La Roja weer in de running. We krijgen verlengingen! . Verlengingen! Er is nog niks beslist op Wembley! Na de reguliere speeltijd staat het 1-1. Chiesa leek Italië naar de finale te knallen, maar Morata bracht La Roja weer in de running. We krijgen verlengingen!

90+1' tweede helft, minuut 91. Chiellini ontsnapt aan een strafschop voor handspel . Chiellini ontsnapt aan een strafschop voor handspel

90' tweede helft, minuut 90. Nog 3 minuten. Di Lorenzo moet nog een hoekschop toestaan, maar die levert niks meer op voor Spanje. We stevenen af op verlengingen. . Nog 3 minuten Di Lorenzo moet nog een hoekschop toestaan, maar die levert niks meer op voor Spanje. We stevenen af op verlengingen.

87' tweede helft, minuut 87. Morata schuift de gelijkmaker binnen in de 80e minuut: 1-1. Morata schuift de gelijkmaker binnen in de 80e minuut: 1-1

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Spanje, Marcos Llorente erin, César Azpilicueta eruit wissel César Azpilicueta Marcos Llorente

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Italië, Andrea Belotti erin, Lorenzo Insigne eruit wissel Lorenzo Insigne Andrea Belotti

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Italië, Manuel Locatelli erin, Nicolò Barella eruit wissel Nicolò Barella Manuel Locatelli