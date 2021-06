Ziet Hongarije alle kleuren van de regenboog tegen Duitsland? "Ze zijn een tank"

21:14 vooraf, 21 uur 14. We moeten tactisch een vlekkeloze match spelen, want Duitsland is wat ze in Italië een tank noemen. Het is een echte machine, al hebben ze ook technisch vaardige spelers. Marco Rossi (bondscoach Duitsland). We moeten tactisch een vlekkeloze match spelen, want Duitsland is wat ze in Italië een tank noemen. Het is een echte machine, al hebben ze ook technisch vaardige spelers. Marco Rossi (bondscoach Duitsland)

21:08 vooraf, 21 uur 08. Hongaars premier Orban stuurt zijn kat. De omstreden Viktor Orban zal er morgen dan toch niet bij zijn om zijn land aan te moedigen. De Hongaarse premier was eerst aangekondigd om aanwezig te zijn in München, maar is op zijn stappen teruggekomen. Mogelijk is hij beducht voor negatieve reacties na de goedkeuring van de omstreden antihomowet in Hongarije. . Hongaars premier Orban stuurt zijn kat De omstreden Viktor Orban zal er morgen dan toch niet bij zijn om zijn land aan te moedigen. De Hongaarse premier was eerst aangekondigd om aanwezig te zijn in München, maar is op zijn stappen teruggekomen. Mogelijk is hij beducht voor negatieve reacties na de goedkeuring van de omstreden antihomowet in Hongarije.

21:08 vooraf, 21 uur 08. Geen Gosens, Gündogan en Hummels, Müller onzeker. Duitsland is mathematisch nog niet zeker van de volgende ronde, maar tegen Hongarije moet Löw het wel doen zonder Robin Gosens (de uitblinker tegen Portuga), Mats Hummels en Ilkay Gündogan. Ze hebben kleine kwaaltjes opgelopen tegen de Portugezen. Thomas Müller is nog een twijfelgeval, over hem beslist de bondscoach pas op het laatste moment. . Geen Gosens, Gündogan en Hummels, Müller onzeker Duitsland is mathematisch nog niet zeker van de volgende ronde, maar tegen Hongarije moet Löw het wel doen zonder Robin Gosens (de uitblinker tegen Portuga), Mats Hummels en Ilkay Gündogan. Ze hebben kleine kwaaltjes opgelopen tegen de Portugezen. Thomas Müller is nog een twijfelgeval, over hem beslist de bondscoach pas op het laatste moment.



21:04 vooraf, 21 uur 04. We waren allemaal tevreden met de match tegen Portugal, maar toch konden er ook dingen beter. We weten dat we niet zoveel kansen zullen krijgen tegen Hongarije. We zullen hen moeten afmatten. Joachim Löw (bondscoach Duitsland). We waren allemaal tevreden met de match tegen Portugal, maar toch konden er ook dingen beter. We weten dat we niet zoveel kansen zullen krijgen tegen Hongarije. We zullen hen moeten afmatten. Joachim Löw (bondscoach Duitsland)

21:03 vooraf, 21 uur 03.

21:03 - Vooraf Vooraf, 21 uur 03

Opstelling Duitsland. Manuel Neuer, Matthias Ginter, Mats Hummels, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan, Toni Kroos, Robin Gosens, Kai Havertz, Serge Gnabry, Leon Goretzka Opstelling Duitsland Manuel Neuer, Matthias Ginter, Mats Hummels, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan, Toni Kroos, Robin Gosens, Kai Havertz, Serge Gnabry, Leon Goretzka

Opstelling Hongarije. Péter Gulácsi, Endre Botka, Willi Orban, Attila Szalai, Loïc Nego, László Kleinheisler, Ádám Nagy, András Schäfer, Attila Fiola, Ádám Szalai, Roland Sallai Opstelling Hongarije Péter Gulácsi, Endre Botka, Willi Orban, Attila Szalai, Loïc Nego, László Kleinheisler, Ádám Nagy, András Schäfer, Attila Fiola, Ádám Szalai, Roland Sallai