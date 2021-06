Sloopt Lewandowski als eerste de stevige Zweedse muur?

17:05 vooraf, 17 uur 05. De voorlaatste groep! De groepsfase loopt vanavond ten einde en binnen enkel uren weten we welke landen uit de laatste twee groepen doorstoten naar de 1/8e finales. Beginnen doen we met groep E. Daarin staat Zweden enigszins verrassend op kop na een puntendeling tegen groepsfavoriet Spanje en winst tegen de Slowaken. Alexander Isak en zo zijn ook al sowieso geplaatst voor de volgende ronde. Zelfs als ze verliezen van Polen en Slowakije-Spanje eindigt niet in een gelijkspel, gaan ze nog door als een van de beste derdes. Voor Polen ziet het er minder rooskleurig uit. De rode kaart van Krychowiak maakte een comeback tegen de Slowaken onmogelijk, maar tegen Spanje werd er wel een punt gepakt. De Polen moeten winnen om zich alsnog bij de laatste 16 te scharen. . De voorlaatste groep! De groepsfase loopt vanavond ten einde en binnen enkel uren weten we welke landen uit de laatste twee groepen doorstoten naar de 1/8e finales. Beginnen doen we met groep E. Daarin staat Zweden enigszins verrassend op kop na een puntendeling tegen groepsfavoriet Spanje en winst tegen de Slowaken. Alexander Isak en zo zijn ook al sowieso geplaatst voor de volgende ronde. Zelfs als ze verliezen van Polen en Slowakije-Spanje eindigt niet in een gelijkspel, gaan ze nog door als een van de beste derdes. Voor Polen ziet het er minder rooskleurig uit. De rode kaart van Krychowiak maakte een comeback tegen de Slowaken onmogelijk, maar tegen Spanje werd er wel een punt gepakt. De Polen moeten winnen om zich alsnog bij de laatste 16 te scharen.

23-06-2021 23-06-2021.

21:40 vooraf, 21 uur 40. Poolse zege gunstig voor België. Als Polen Zweden verslaat, is het niet alleen zelf zeker van de 1/8e finale, maar zijn de Belgen meteen ook zeker dat ze de nummer 3 uit groep F, de Groep des Doods, vermijden. . Poolse zege gunstig voor België Als Polen Zweden verslaat, is het niet alleen zelf zeker van de 1/8e finale, maar zijn de Belgen meteen ook zeker dat ze de nummer 3 uit groep F, de Groep des Doods, vermijden.

21:38 vooraf, 21 uur 38. Zweden is een complete ploeg. Het verdedigt goed, maar is ook gevaarlijk op de tegenaanval. Enkel een overwinning is goed voor ons, dit is nu al een finale. Paulo Sousa (bondscoach Polen). Zweden is een complete ploeg. Het verdedigt goed, maar is ook gevaarlijk op de tegenaanval. Enkel een overwinning is goed voor ons, dit is nu al een finale. Paulo Sousa (bondscoach Polen)

21:34 vooraf, 21 uur 34. Taalkundig een unieke match. Een weetje waarmee je tijdens de match morgen mee kunt opscheppen op café of thuis: Polen-Zweden is de enige affiche in het internationale voetbal waarbij de namen van de landen in het Nederlands ook de namen van de inwoners zijn. Ook bij de Filipijnen zijn de inwoners hetzelfde als het land, maar dat land speelde nog nooit tegen Polen of Zweden. . Taalkundig een unieke match Een weetje waarmee je tijdens de match morgen mee kunt opscheppen op café of thuis: Polen-Zweden is de enige affiche in het internationale voetbal waarbij de namen van de landen in het Nederlands ook de namen van de inwoners zijn. Ook bij de Filipijnen zijn de inwoners hetzelfde als het land, maar dat land speelde nog nooit tegen Polen of Zweden.

Opstelling Zweden. Robin Olsen, Mikael Lustig, Victor Lindelöf, Marcus Danielson, Ludwig Augustinsson, Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Kristoffer Olsson, Emil Forsberg, Alexander Isak, Robin Quaison

Opstelling Polen. Wojciech Szczesny, Bartosz Bereszynski, Jan Bednarek, Kamil Glik, Kamil Józwiak, Mateusz Klich, Piotr Zielinski, Grzegorz Krychowiak, Tymoteusz Puchacz, Robert Lewandowski, Karol Swiderski