Magistrale Modric loodst Kroatië naar 1/8e finales met wondergoal en assist

Kroatië - Schotland in een notendop:

Samenvatting van Kroatië - Schotland (3-1)

McGregor doet de Schotse hoop oplaaien

Winnen of de koffers pakken. De opdracht kon moeilijk duidelijker zijn voor Kroatië én Schotland. Enkel met een driepunter maakten beide ploegen nog kans op de 1/8e finales. Schotland leek niet van plan om bij zijn derde EK-deelname wéér in de groepsfase te stranden en begon bijzonder fel.





De Kroaten kwamen na amper 5 minuten goed weg toen Adams een fractie te laat was om een voorzet van McGinn in doel te tikken. Maar al bij al konden de Schotten te weinig echt doelgevaar creëren en na ruim een kwartier kregen ze het deksel op de neus. Perisic kopte een voorzet van Juranovic terug naar Vlasic en die nam Marshall met een welgemikte lage knal te grazen.

De tegengoal nam de wind uit de Schotse zeilen, terwijl de Kroaten plots met vertrouwen speelden. Een afstandsschot van Modric ging maar net over doel. Rond het halfuur kon Schotland dan toch nog eens dreigen. De Kroaten kregen het even warm, maar het schot van McGinn was uiteindelijk te slap om Livakovic in de problemen te brengen.

De Kroaten hadden alles netjes onder controle, of zo leek het toch. Kort voor de rust werkte Vida de bal slecht weg, pardoes in de voeten van McGregor. Met een lage knal in de hoek liet die Hampden Park ontploffen. Hun eerste goal op dit EK deed de hoop plots weer oplaaien bij de Schotten.