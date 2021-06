Kroatië raakt, ondanks heerlijke treffer Perisic, niet voorbij Tsjechië

90+4' tweede helft, minuut 94. Einde. Tsjechië en Kroatië delen de punten in Hampden Park, een billijk gelijkspel. Schick opende in de eerste helft de score, maar kort na de rust bracht Perisic Kroatië verrassend langszij. Tsjechië komt voorlopig aan de leiding in Groep D. . Einde Tsjechië en Kroatië delen de punten in Hampden Park, een billijk gelijkspel. Schick opende in de eerste helft de score, maar kort na de rust bracht Perisic Kroatië verrassend langszij. Tsjechië komt voorlopig aan de leiding in Groep D.

90+3' tweede helft tweede helft, minuut 93 match afgelopen

90+3' Gele kaart voor Adam Hlozek van Tsjechië tijdens tweede helft, minuut 93 Adam Hlozek Tsjechië

89' tweede helft, minuut 89. Petkovic laat het liggen. Na een alweer uitstekende actie van Perisic haalt Petkovic van dichtbij uit in de draai. Zijn schot wijkt nog op Kalas en verdwijnt zo naast. Hier was meer te doen, Tsjechië ontsnapt. . Petkovic laat het liggen Na een alweer uitstekende actie van Perisic haalt Petkovic van dichtbij uit in de draai. Zijn schot wijkt nog op Kalas en verdwijnt zo naast. Hier was meer te doen, Tsjechië ontsnapt.

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Kroatië, Marcelo Brozovic erin, Mateo Kovacic eruit wissel Mateo Kovacic Marcelo Brozovic

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Tsjechië, Antonín Barák erin, Vladimír Darida eruit wissel Vladimír Darida Antonín Barák

86' tweede helft, minuut 86. Onbevreesde Perisic. Opvallende actie van Perisic. Hoewel Krmencik op de loer ligt, speelt hij de bal met zijn borst nonchalant terug op doelman Livakovic. Niks aan te merken op de uitvoering, maar we zien het toch niet iedereen doen. . Onbevreesde Perisic Opvallende actie van Perisic. Hoewel Krmencik op de loer ligt, speelt hij de bal met zijn borst nonchalant terug op doelman Livakovic. Niks aan te merken op de uitvoering, maar we zien het toch niet iedereen doen.

82' Gele kaart voor Jan Boril van Tsjechië tijdens tweede helft, minuut 82 Jan Boril Tsjechië

81' tweede helft, minuut 81. Gvardiol is aan een goede tweede helft bezig. Hij kan zich nog eens doorzetten op links, maar zijn lage voorzet strandt in de grijparmen van Vaclik. De tijd begint te dringen voor de Kroaten. . Gvardiol is aan een goede tweede helft bezig. Hij kan zich nog eens doorzetten op links, maar zijn lage voorzet strandt in de grijparmen van Vaclik. De tijd begint te dringen voor de Kroaten.

80' tweede helft, minuut 80. Kroatië neemt duidelijk geen vrede met een puntendeling. Het is de meest bedrijvige ploeg in deze slotfase. Kunnen ze ook nog een doelkans afdwingen? . Kroatië neemt duidelijk geen vrede met een puntendeling. Het is de meest bedrijvige ploeg in deze slotfase. Kunnen ze ook nog een doelkans afdwingen?

76' tweede helft, minuut 76. Hlozek in één tijd over. Hlozek in één tijd over

75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij Tsjechië, Michael Krmencík erin, Patrik Schick eruit wissel Patrik Schick Michael Krmencík

74' tweede helft, minuut 74. Daar is oude bekende Krmencik. Hij neemt de plaats in van doelpuntenmaker en EK-topschutter Schick. Ook Jankto gaat naar de kant, Sevcik is zijn vervanger. . Daar is oude bekende Krmencik. Hij neemt de plaats in van doelpuntenmaker en EK-topschutter Schick. Ook Jankto gaat naar de kant, Sevcik is zijn vervanger.

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Tsjechië, Petr Ševcík erin, Jakub Jankto eruit wissel Jakub Jankto Petr Ševcík

73' tweede helft, minuut 73. Vlasic zijn schot gaat niet ver naast. Vlasic zijn schot gaat niet ver naast

73' tweede helft, minuut 73. Vlasic plots dicht bij de 2-1! Tsjechië komt plots met de schrik vrij. Perisic kopt een voorzet van Gvardiol goed tot bij Vlasic. Die kan van dichtbij uithalen, maar hij besluit over en naast. Bondscoach Dalic kan zijn frustratie niet verstoppen. . Vlasic plots dicht bij de 2-1! Tsjechië komt plots met de schrik vrij. Perisic kopt een voorzet van Gvardiol goed tot bij Vlasic. Die kan van dichtbij uithalen, maar hij besluit over en naast. Bondscoach Dalic kan zijn frustratie niet verstoppen.

69' tweede helft, minuut 69. Wedstrijd in evenwicht. Krijgen we nog een winnaar in Hampden Park? De wedstrijd is meer in evenwicht na de treffer van Perisic. Tsjechië kan niet meer zoals in de eerste helft zijn stempel op de match drukken. . Wedstrijd in evenwicht Krijgen we nog een winnaar in Hampden Park? De wedstrijd is meer in evenwicht na de treffer van Perisic. Tsjechië kan niet meer zoals in de eerste helft zijn stempel op de match drukken.

67' tweede helft, minuut 67.

66' tweede helft, minuut 66. De bal valt in de zestien plots voor de voeten van invaller Kral. Die is duidelijk nog niet helemaal bij de les en twijfelt te lang, Modric glijdt de bal in hoekschop. Die levert niks op. . De bal valt in de zestien plots voor de voeten van invaller Kral. Die is duidelijk nog niet helemaal bij de les en twijfelt te lang, Modric glijdt de bal in hoekschop. Die levert niks op.