Veel strijd, geen goals: rivalenduel tussen Engeland en Schotland eindigt zonder winnaar

Stones op de paal, O’Donnell op Pickford

Een derby tussen Schotland en Engeland in Londen, dan kon de regen niet ontbreken. Ook de dolenthousiaste supporters waren van de partij in Wembley Stadium en zij zagen hoe Schotland sterk uit de startblokken schoot. Na amper 5 minuten kon Adams al van dichtbij vrij aanleggen, maar Stones blokte zijn schot nog net af.

De kopbal van Stones belandt op de paal

De volley van O'Donnell dwingt Pickford tot een knappe redding

Engeland wil, maar krijgt geen penalty

Na de rust greep Engeland de Schotten meteen bij de keel. Robertson was Mount maar net te snel af op een voorzet van Sterling en diezelfde Mount zette Marshall kort daarna voor het eerst echt aan het werk met een stevige knal. Ook James deed nog zijn duit in het zakje, zijn fraai afstandsschot ging nipt over.

Het Engelse stormpje ging even snel weer liggen en op het uur kwamen de Schotten zelfs bijna op voorsprong. Dykes kwam tot twee keer toe dicht bij de 0-1. Eerst werd hij op een gemeten voorzet maar net afgetroefd door Mings en op de daaropvolgende hoekschop haalde James zijn knappe volley van de lijn.

In de slotfase ontsnapte Schotland op zijn beurt toen Robertson in de zestien even op de voet van Sterling ging staan. De aanvaller van Manchester City ging gretig neer en Engeland schreeuwde om een penalty, scheidsrechter Lahoz zag er geen graten in. Een flipperkastmoment voor de neus van Marshall zorgde in de extra tijd nog even spanning, maar de Schotten hielden stand.