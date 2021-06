Gooien Oekraïne en Oostenrijk het op een akkoordje?

18:22 vooraf, 18 uur 22. Salonremise in de maak? Omdat Nederland al zeker is van de groepswinst en je met 4 punten zelfs als nummer 3 nagenoeg zeker bent van de volgende ronde zouden Oekraïne en Oostenrijk kunnen afspreken om de koek te verdelen en zo samen door te stoten. Voor Oostenrijk is dat soort afspraken geen onbekende. Op het WK van 1982 waren West-Duitsland en Oostenrijk bij een 1-0-zege van de eerste allebei geplaatst, ten koste van Polen. Dit "bedrog van Gijon" wordt nog altijd beschouwd als een van de grootste schandes op een WK, vooral door de cynische manier waarop beide teams het afhandelden. Maar een herhaling van dat scenario zullen we morgen dus niet krijgen, als we beide bondscoaches tenminste mogen geloven. . Salonremise in de maak? Omdat Nederland al zeker is van de groepswinst en je met 4 punten zelfs als nummer 3 nagenoeg zeker bent van de volgende ronde zouden Oekraïne en Oostenrijk kunnen afspreken om de koek te verdelen en zo samen door te stoten.

Voor Oostenrijk is dat soort afspraken geen onbekende. Op het WK van 1982 waren West-Duitsland en Oostenrijk bij een 1-0-zege van de eerste allebei geplaatst, ten koste van Polen. Dit "bedrog van Gijon" wordt nog altijd beschouwd als een van de grootste schandes op een WK, vooral door de cynische manier waarop beide teams het afhandelden.

Maar een herhaling van dat scenario zullen we morgen dus niet krijgen, als we beide bondscoaches tenminste mogen geloven.

18:20 vooraf, 18 uur 20. We zijn enkel gefocust op het winnen van de match. Voor ons is dit een finale, we zullen er alles aan doen om te slagen. Franco Foda (bondscoach Oostenrijk).

18:18 vooraf, 18 uur 18. Theoretisch gezien kunnen we blij zijn met een gelijkspel, maar als je zo de match ingaat, kom je bijna altijd bedrogen uit. Al dat gespeculeer over een akkoordje tussen de twee teams mag meteen stoppen. Dat is niet correct. Andrej Sjevtsjenko (bondscoach Oekraïne).

Opstelling Oekraïne. Heorhiy Buschan, Oleksandr Karavaiev, Illia Zabarnyi, Mykola Matviyenko, Vitaliy Mikolenko, Ruslan Malinovskiy, Taras Stepanenko, Oleksandr Zinchenko, Andriy Yarmolenko, Roman Jaremtsjoek, Viktor Tsyhankov

Opstelling Oostenrijk. Daniel Bachmann, Stefan Lainer, Aleksandar Dragovic, David Alaba, Martin Hinteregger, Andreas Ulmer, Marcel Sabitzer, Xaver Schlager, Florian Grillitsch, Christoph Baumgartner, Marko Arnautovic