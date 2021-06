Verklapt briefje van Frank de Boer de opstelling van Nederland?

17:58

vooraf, 17 uur 58. Malen en Gravenberch in de basis? Een alerte cameraman heeft er mogelijk voor gezorgd dat de opstelling van Oranje tegen Noord-Macedonië nu al gelekt is. Op het kwartier training had bondscoach Frank de Boer een papiertje in zijn handen waarop een elftal was neergepend. Als de opstelling klopt, dan zou Nederland slechts op 2 plaatsen anders voor de dag komen: Donyell Malen zou Wout Weghorst vervangen in de spits en Ryan Gravenberch krijgt zijn kans op het middenveld, ten kosten van Marten de Roon. .